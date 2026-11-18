El 18 de noviembre de 2006, Tom Cruise y Katie Holmes protagonizaron una de las bodas más mediáticas de la historia de Hollywood en el Castillo Odescalchi de Bracciano, a las afueras de Roma (Italia). Veinte años después de aquel enlace de cuento de hadas, la relación de la pareja conocida popularmente como "TomKat" sigue recordándose tanto por su vertiginoso inicio como por su abrupto final en 2012 y el posterior distanciamiento total del actor respecto a su hija Suri.

Antes de iniciar su noviazgo, el protagonista de Top Gun ya era el ídolo juvenil de la actriz de Dawson crece. En octubre de 2004, cuando todavía estaba comprometida con el actor Chris Klein (con quien salió desde 2000 hasta principios de 2005), Katie Holmes declaró a la revista Seventeen: "Solía pensar que me iba a casar con Tom Cruise".

Seis meses después, Holmes y Klein anunciaron su ruptura y, el 27 de abril de 2005, Cruise y Holmes fueron fotografiados juntos por primera vez en Roma, debutando oficialmente en la alfombra roja apenas dos días más tarde, el 29 de abril, en los Premios David di Donatello.

Años después, en una entrevista concedida en 2008 a The New York Times Style Magazine, la intérprete recordó así aquel flechazo: "Cuando conocí a Tom, me enamoré perdidamente, y sí, lo admiraba desde pequeña; ¡es Tom Cruise! Y sí, seguía sus películas y quizás tenía una foto suya en mi pared. Pensaba: ¿Cómo lo hace? Y cuando lo conocí, fue tan amable que pensé: ¡Guau! Se puede ser una superestrella y a la vez una persona maravillosa. Me hizo sentir increíble".

Katie Holmes y Tom Cruise | Cordon Press

El noviazgo alcanzó una exposición mediática sin precedentes en mayo de 2005, cuando Tom Cruise acudió al programa televisivo The Oprah Winfrey Show y saltó eufórico sobre el sofá del plató mientras proclamaba su amor por Holmes, a quien hizo salir desde entre bastidores: "Estoy enamorado. Estoy enamorado y es una de esas cosas en las que quieres hacerte el interesante, como: 'Sí, me gusta'. Quería conocer a esta persona, la conocí y es extraordinaria", declaró entonces el actor en directo.

Aquella aparición televisiva se volvió viral de inmediato y despertó tanta fascinación como escepticismo sobre la autenticidad de la relación, mientras Holmes comenzaba a acercarse a la Cienciología, confesando en 2005 a W Magazine: "Sabes, es realmente emocionante. Acabo de empezar con las auditorías y estoy haciendo algunos cursos y me gusta mucho. Siento que realmente me está ayudando".

Apenas dos meses después de iniciar su noviazgo, en junio de 2005, Cruise anunció durante una rueda de prensa de La guerra de los mundos que ambos se habían comprometido. Según recogió The Hollywood Reporter, el actor (que entonces tenía 43 años) le pidió matrimonio a Holmes (de 26 años) con un anillo de diamantes amarillos de cinco quilates en un restaurante en lo alto de la Torre Eiffel.

En abril de 2006, la pareja dio la bienvenida a su hija, Suri, nacida el 18 de abril en Santa Mónica (California). La pequeña fue presentada públicamente seis meses después en la portada del número de octubre de 2006 de Vanity Fair, donde Holmes expresó su emoción por la maternidad.

Katie Holmes, Tom Cruise y su hija Suri en la boda de los actores en 2006 | Getty Images

Solo un mes después de aquella portada, el 18 de noviembre de 2006, la pareja selló su unión (el primer matrimonio para Holmes y el tercero para Cruise, tras sus uniones previas con Mimi Rogers y Nicole Kidman) en una ceremonia y recepción celebradas al atardecer en el castillo italiano de Odescalchi cuyo coste superó los 3 millones de dólares. Entre los numerosos invitados figuraban celebridades como Jennifer Lopez y Marc Anthony, John Travolta y Kelly Preston, David y Victoria Beckham, Will Smith y Jada Pinkett, Jim Carrey y Jenny McCarthy o Brooke Shields.

Durante los años siguientes, la pareja proyectó una imagen de unidad en estrenos, maratones como el de Nueva York en 2007 o vacaciones familiares. Sin embargo, en junio de 2012 comenzaron a saltar las alarmas, ya que el 8 de junio, Cruise acudió en solitario al estreno en Hollywood de Rock of Ages sin la compañía de su mujer, y apenas unos días después, el 14 de junio, el actor declaró a People que estaba "feliz con tres" hijos.

Aunque ambos fueron vistos paseando juntos el 18 de junio en Reikiavik (Islandia), donde él rodaba la película Oblivion, diez días más tarde, el 28 de junio de 2012, Katie Holmes presentó por sorpresa la demanda de divorcio en Nueva York. Aunque la estrella de acción admitió según CBS News que "no esperaba" el divorcio, ambas partes alcanzaron un acuerdo legal en tan solo 11 días, otorgando a Holmes la custodia principal de Suri.

La influencia de la Cienciología en la ruptura salió a relucir en noviembre de 2013 durante la declaración judicial de Tom Cruise en el marco de su demanda por difamación contra la editorial Bauer Publishing Company, cuyas publicaciones habían asegurado que había abandonado a su hija.

Según informó ABC News, cuando se le preguntó en dicha declaración si uno de los motivos por los que Holmes lo dejó fue "para proteger a Suri de la Cienciología", añadiendo que "no hay necesidad de proteger a mi hija de mi religión".

Tom Cruise con su hija Suri | Cordon Press

Desde 2013, Tom Cruise y su hija Suri no han vuelto a ser vistos juntos ni en público ni en privado, acumulando más de una década sin relación (un distanciamiento que quedó patente incluso cuando el actor no asistió a la graduación de instituto de la joven).

Criada por su madre en Nueva York, Suri cumplió 20 años en abril de 2026 y emprendió su etapa universitaria en la Universidad Carnegie Mellon, en Pensilvania.

Suri, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise | Gtres

Finalmente, en julio de 2026 se dio a conocer que la joven, de 20 años, había dado el paso definitivo para marcar distancia oficial con su padre al prescindir del apellido Cruise y pasar a utilizar el nombre de Suri Noelle, adoptando el segundo nombre de Katie Holmes.