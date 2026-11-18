El anuncio oficial que confirmaba que Robert Pattinson será el próximo James Bond bajo la dirección de Denis Villeneuve ha desatado todo tipo de comentarios sobre el imparable momento profesional del actor británico.

Solo en este año, Pattinson ha estrenado The Drama, La Odisea, Primetime y tiene pendiente Dune: Parte tres (cuyo estreno en cines de España está previsto para el 18 de diciembre), además de haber iniciado hace unos meses el rodaje de The Batman: Parte II.

En este contexto, el veterano actor Ralph Fiennes ha lanzado una divertida broma sobre la omnipresencia de su compañero en las grandes franquicias de Hollywood.

Y es que durante la promoción de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha (donde interpreta al Presidente Snow), AP News preguntó a Fiennes acerca de la próxima serie de Harry Potter que HBO estrenará a finales de diciembre y sobre el misterio en torno a quién asumirá el papel de Lord Voldemort, personaje al que él mismo dio vida en la saga cinematográfica.

Al preguntarle sobre si volvería a interpretarlo, el actor respondió entre bromas señalando directamente al nuevo agente 007: "Todavía no sabemos quién va a interpretar a Voldemort. No lo sabemos", comenzaba explicando.

Ante la pregunta de si lo consideraría, respondía: "Creo que ya hice ese papel, sí. Quizás se lo ofrezcan a Robert Pattinson". Acto seguido, cuando el periodista de AP News le preguntó qué opinaba sobre su elección como el nuevo Bond, Fiennes contestó: "Fantástico, sí, genial".

No es la única valoración que el intérprete británico ha compartido sobre el relevo en el MI6. En una entrevista concedida al programa SiriusXM Front Row, Ralph Fiennes (quien interpretó a Gareth Mallory, el sucesor de Judi Dench como M en la etapa de James Bond protagonizada por Daniel Craig) reconocía que, pese a aplaudir el fichaje de Pattinson, todavía le cuesta despedirse de su anterior compañero de reparto: "Lo siento. Sigo enamorado de Daniel Craig. Es difícil. Tengo el corazón roto". No obstante, alabó sin problemas al nuevo 007: "Es un gran actor. Estoy seguro de que lo hará genial".

La broma de Fiennes cobra un significado especial si se recuerda que ambos actores ya compartieron pantalla precisamente en Harry Potter y el Cáliz de Fuego (2005), donde Voldemort asesinaba a Cedric Diggory, personaje interpretado por Pattinson, en una de las escenas más recordadas de la franquicia.

Además, Pattinson también trabajó anteriormente con otro antiguo rostro de James Bond, Pierce Brosnan, quien dio vida a su padre en el drama romántico Recuérdame (2010).

Aunque todavía se desconoce el resto del reparto y los detalles de la trama de esta entrega (la primera bajo el control creativo de Amazon MGM después de que Michael G. Wilson y Barbara Broccoli les vendieran la franquicia), sí está confirmado que Denis Villeneuve dirigirá la película a partir de un guion escrito por Steven Knight, creador de Peaky Blinders.