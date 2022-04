'Muñeca rusa', volvemos al bucle infernal ¿o no? Claves de la temporada 2

Tres años han pasado desde el estreno de una de las series más sorprendentes, 'Muñeca rusa' ('Russian Doll'). En su segunda temporada salimos del cumpleaños infinito para "viajar" al pasado. Ya en Netflix.

[Hemos visto los cuatro primeros episodios, puede contener spoilers] Conocimos a Nadia en el peor de sus momentos. En el día de su 36 cumpleaños, sus amigas le preparaban una fiesta, pero a ella le daba igual todo. 'Muñeca rusa' nos sumergía de una forma inmersiva en ese mismo día una y otra vez, en un bucle infernal. La serie sorprendió porque no era una comedia al uso (estilo 'Atrapado en el tiempo') sino un análisis desde la repetición de la decepción ante la vida, desde los ojos de una persona que sin ningún propósito real ha perdido las ganas de seguir adelante. Nadia conocía a Alan, al que le ocurría algo similar. Ese vacío había llevado a Alan al suicidio. La paradoja era esa: ¿qué pasaría si alguien que quiere morir resucitase una y otra vez? El resultado fue algo excepcional.

Nadia y Alan, después de infinitas muertes, tomaban las decisiones correctas y regresaban al inicio. Todo esto lo vimos allá por febrero de 2019. Han tenido que pasar tres años para reencontrarnos con Natasha Lyonne, de nuevo absoluta protagonista encarnando a esta Nadia de melena alocada y pelirroja, que fuma de forma compulsiva, come pollo y habla con desdén a todo aquel que se le acerca. La actriz ha escrito y dirigido el primer episodio. Pero lo que parecía una posible continuación (también es suyo el último episodio de la primera temporada) nada tiene que ver con todo lo anterior. En 'Ajenos al tiempo', efectivamente, nos encontramos con una trama novedosa que nos lleva nada menos que a 1982. Pero antes de “viajar” en el tiempo a esa agresiva e inhóspita Nueva York en la que suenan Depeche Mode, Bauhaus o Janis Joplin, ocurren dos extrañas situaciones (no tan raras como lo que pasa a continuación pero que crean nuevos enigmas, que de eso trata también 'Muñeca rusa').

Días antes de su 40 cumpleaños, su amiga Maxine vuelve a amenazar a Nadia con una fiesta en su casa. ¿Otra vez estaremos ante un recurrente peligro? Obviamente a Nadia no le hace mucha gracia, sobre todo porque quiere estar con Alan que, como recuerda, está en su misma línea temporal. No ha sido un día para recordar además porque ha tenido que acompañar a Ruth al hospital. Recordemos que Ruth era psicóloga y había criado a Nadia en ausencia de su madre, una mujer desequilibrada (Chloé Sevigny). Que la segunda temporada arranque de nuevo en un cumpleaños tiene su miga y da qué pensar. También que la única persona que le importa a Nadia no se encuentre bien le podría provocar un nuevo cruce de cables. Pero antes de todo esto, en la primera secuencia vemos a una mujer mayor y pelirroja rompiendo un muro para recuperar un bolso que estaba escondido (en el segundo episodio se desvela quién es). Luego, regresamos a Nadia joven entrando, en el metro, donde –segundos después de ver a Horse, el mendigo con el que se cruza a menudo en la primera entrega– sufre ese inesperado salto a los años 80 en el que se encuentra sin su móvil en el bolsillo y con una tranquilidad de lo más inquietante. Pero, ¿por qué? Lógicamente, el ‘Gotta Get Up’, el tema machacón (pero estimulantemente adictivo) de Harry Nilsson de la primera entrega, no suena (aunque lo hará más adelante).

Esta "prisionera del tiempo", como ella misma se llama, ya no vuelve una y otra vez al mismo momento de una forma violenta cuando muere sino que ahora es capaz de moverse cuando así lo decide, a bordo del metro ochentero en el que ¡hasta puede fumar! que hace las veces de una especie de Delorean. Así es como Nadia salta del pasado al presente y de nuevo al pasado, teniendo la oportunidad de averiguar quién fue su padre o de qué murió su madre, por ejemplo.

Su primera aventura sin embargo le lleva al momento en el que su madre perdió las valiosas monedas de oro heredadas de la abuela que ahora Nadia quiere recuperar para ayudar a Ruth. En su camino (además de Alan) se cruzarán más personajes secundarios, como Chez (Sharlto Copley), un macarra al que ayuda a robar un bolso. Ese bolso, sí. O Annie Murphy ('Schitt's Creek') como la joven Ruth. Y la gran pregunta de esta temporada (o una de ellas, que ya sabemos cómo se las gasta esta serie) no es otra que una de las mayores fantasías del ser humano. ¿Si pudieras retroceder en el tiempo qué momento cambiarías? Nadia se dispone a descubrir si merece la pena intentarlo.