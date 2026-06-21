Muere James Burrows, creador de Cheers, genio detrás de series como Friends y ganador de 11 Premios Emmy

El genial director y creador de series James Burrows ha fallecido a los 85 años, según confirmó su familia en un comunicado.

Burrows tuvo una dilatada carrera dedicada al mundo de la televisión. Entre sus mayores éxitos, fue cocreador de la serie Cheers y dirigió Will y Grace.

Además trabajó detrás de las cámaras en otras series célebres como Frasier, Friends o The Big Bang Theory. La exitosa carrera de Burrows le llevó a ganar 11 Premios Emmy.

Tras llegar a lo más alto con Cheers y Frasier, a Burrows le pidieron que dirigiera el episodio piloto de Friends.

Tal y como narró él mismo en sus memorias, publicadas en 2022, "tenía una buena intuición sobre Friends y supe dos cosas de inmediato: primero, no tenía tiempo para dirigirla, y segundo, tenía que dirigirla".

"Me enamoré de estos seis chicos en cuanto los vi. El 95% del guion del piloto original llegó a emitirse". Y es que la especialidad de Burrows era lograr que un grupo de actores se llegaran a sentir amigos íntimos, cada uno con su propia dinámica, y es algo que logró con Friends .

Es muy famosa la anécdota cuando antes de que se emitiera el primer capítulo de la serie llevó al elenco a Las Vegas y les dio 200 dólares a cada uno para que apostaran.

"Sabía que la serie tenía potencial para triunfar y les dije a los chicos: 'Esta es vuestra última oportunidad de pasar desapercibidos. Una vez que se estrene, no vais a poder ir a ningún sitio sin ser acosados'. Ninguno me creyó".