Lisa Kudrow se sincera sobre volver a ver Friends tras la muerte de Matthew Perry: "Nos superaba a todos"

La muerte de Matthew Perry sobrecogió a millones de fans, seres queridos y compañeros como Lisa Kudrow, coprotagonista del actor en Friends, serie donde interpretó al querido Chandler Bing.

El intérprete fue encontrado muerto en su jacuzzi, ahogado, con altas dosis de drogas en su cuerpo, aunque se juzgó a cinco personas implicadas por suministrarle la ketamina que acabó siendo fatal para Perry.

El actor de Friends Matthew Perry | Getty Images

Dos años y medio después de su muerte, la actriz de Phoebe ha hablado abiertamente sobre cómo se sintió al volver a ver Friends y revivir todos aquellos recuerdos.

"Antes, solo veía lo que hacía mal o lo que podría haber hecho mejor", declaró a The Times. "Pero por primera vez, realmente aprecié lo maravilloso que fue. Creo que lo hice bien, pero ¿Jennifer Aniston y Courteney Cox? ¡Increíbles! ¿David Schwimmer y Matt LeBlanc? Me hicieron reír muchísimo".

"Y luego Matthew... Simplemente nos superó a todos", ha asegurado la actriz sobre el actor, en cuyas memorias escribió el prólogo admitiendo que no se dio cuenta de la magnitud de su adicción.

Lisa Kudrow y Matthew Perry en Friends | NBC

"Era un genio. Y hagamos lo que hagamos en el futuro, jamás volveremos a experimentar algo así", añadió en la entrevista.

Sin duda, la pérdida de Perry continúa teniendo un impacto profundo para todos los fans de la serie y sus personas más cercanas, quienes todavía mantienen intacta su memoria en las redes sociales o en entrevistas.