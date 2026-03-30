Muere a los 42 años Alex Duong, cómico y actor de Blue Bloods

Alex Duong ha fallecido a los 42 años tras una dura batalla contra el cáncer. El intérprete, conocido por sus apariciones en series como Dexter, Blue Bloods o Pretty Little Liars, a muerto después de que su estado de salud empeorara en los últimos días.

La noticia ha sido confirmada por su amiga Hilarie Steele a través de una página de GoFundMe creada para ayudar a su familia, formada por su esposa, Christina, y su hija Everest, de 5 años. En su mensaje, Steele explica que el actor ha fallecido en paz: "Estaba cómodo y, afortunadamente, ya no sentía dolor".

También ha revelado uno de los momentos más emotivos de sus últimos días: "Estaba lo suficientemente lúcido como para despedirse de su pequeña, a quien ha atesorado cada instante desde el día en que nació".

Días antes de su fallecimiento, la situación se había complicado gravemente. Steele había informado de que Duong había entrado en shock séptico, una infección severa que deterioró rápidamente su estado: "Está hospitalizado y su estado es crítico. Todo ha cambiado muy rápidamente2, escribió entonces.

Alex Duong | Getty

El actor había sido diagnosticado en 2025 con rabdomiosarcoma alveolar, un tipo de cáncer poco común y especialmente agresivo que afecta a los tejidos blandos y que suele desarrollarse con rapidez.

A lo largo de su carrera, Duong participó en diversas producciones televisivas, incluyendo títulos como Everybody Hates Chris, 90210 o The Young and the Restless, consolidando una trayectoria marcada por papeles en televisión.

Tras su muerte, su entorno ha querido agradecer el apoyo recibido en los últimos meses: "Estamos devastados, pero muy agradecidos por el apoyo, las oraciones y la generosidad", compartieron.

La muerte de Alex Duong deja una profunda huella en su entorno y en quienes siguieron su carrera, marcada por el esfuerzo y la pasión por la interpretación pese a la dura enfermedad que enfrentó.