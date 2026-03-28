Muere James Tolkan, actor de Regreso al Futuro y Top Gun, a los 94 años

James Tolkan, icónico actor con una carrera de 55 años en cine, televisión y teatro, ha muerto este jueves 26 de marzo en Saranac Lake, Nueva York, a los 94 años.

La noticia se ha anunciado en la página web oficial de Regreso al futuro, saga en la que se dio a conocer al mundo. En el artículo se indicaba que Tolkan había fallecido en paz, pero sin especificar la causa.

James Tolkan en Regreso al futuro | Universal Pictures

Tolkan sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea y, tras su servicio militar, se mudó a Nueva York, donde comenzó a formarse como actor y fue parte del elenco original de Glengarry Glen Ross en Broadway.

En la década de 1970 trabajó en Serpico, junto a Al Pacino, o en La última noche de Boris Grushenko, de Woody Allen.

También estuvo en títulos como El príncipe de la ciudad, Juegos de guerra, Cuando el río crece o Masters del Universo, pero su papel más recordado fue en la trilogía de Regreso al futuro, donde interpretó al Sr. Strickland. Posteriormente apareció en Top Gun, con Tom Cruise, Dick Tracy o Los chicos de Scottsboro.

James Tolkan en Top Gun | Getty Images

Su último trabajo fue el telefilm Phil Spector en 2013.