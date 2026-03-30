El hijo ilegitimo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, gana su primera competición como culturista

Joseph Baena ha logrado un importante hito en su carrera como culturista: ganar su primera competición oficial. Y lo ha hecho demostrando que el legado de Arnold Schwarzenegger sigue muy presente.

El joven, de 28 años y fruto de la relación del actor con su antigua empleada doméstica Mildred Baena, se ha alzado con varios primeros puestos en el campeonato estatal NPC Natural de Colorado. Entre ellos, la categoría de peso pesado en culturismo masculino abierto y dos categorías dentro del físico clásico en nivel amateur.

Baena ha compartido orgulloso el momento en redes sociales junto a una imagen posando sobre el escenario: "¡Misión cumplida!", ha escrito, celebrando una victoria que marca un antes y un después en su trayectoria.

Joseph Baena vía Instagram Stories | Joseph Baena Instagram

El parecido físico con su padre es más que evidente, algo que no ha pasado desapercibido para los fans, que no dudan en compararlos constantemente. Pero más allá del físico, también comparte con él la disciplina y la pasión por el culturismo.

De hecho, hace apenas unos días, el propio Schwarzenegger aparecía entrenando con su hijo en el gimnasio, supervisando sus levantamientos y guiándolo en su preparación. En aquella publicación, Baena dejaba clara la influencia de su padre con una frase que resume su filosofía: "¡Hay que estimular los músculos!".

Y no es cualquier mentor. Schwarzenegger es una leyenda del culturismo, con siete títulos de Mr. Olympia y cinco de Mr. Universo, por lo que su experiencia está siendo clave en la evolución de su hijo.

Joseph Baena lleva años construyendo su propio camino, combinando su faceta como actor con el entrenamiento, pero esta victoria confirma que su apuesta por el culturismo va muy en serio.

Con su primera gran victoria ya en el bolsillo y el respaldo del mayor icono del culturismo, Joseph Baena deja claro que no solo es "el hijo de"... sino un nombre propio dispuesto a hacerse un hueco en el deporte.