Sadie Sink interpreta a Max, y es uno de los personajes más queridos de 'Stranger Things'. Más aún tras los acontecimientos de la temporada 4, que dejaban a su personaje pendiendo de un hilo por su dramático final.

Recientemente confesó en una entrevista que estuvo a punto de no ser elegida para el personaje, y de quedarse fuera de la serie. Pero nada más lejos de la realidad, ha ido ganando adeptos hasta brillar en esta última temporada. Y aunque el futuro de Sadie Sink en la temporada 5 es un misterio por la continuidad de su personaje, la joven actriz ya puede decir que se lleva una muy buena amiga de todo ello. Nada menos que su co-estrella en la serie, Millie Bobby Brown, que interpreta al que quizá sea el personaje más famoso de 'Stranger Things', Eleven.

Se conocieron en la temporada 2, cuando llegaba Sadie a la serie, y sus personajes no empezaban con buen pie. Eleven tenía ciertos recelos de que Max pudiera entrometerse en su relación con Mike, pero el devenir de los episodios hizo que sus personajes cada vez confraternizaran más, y así lo han replicado las actrices en sus vidas.

Desde entonces no han tenido problema en mostrar públicamente lo amigas que son, incluso compartiendo fotos del primer viaje que hicieron juntas con sus respectivas familias, al poco de conocerse. No es ningún secreto para los fans de la serie que Millie y Sadie hayan hecho muy buenas migas durante sus aventuras en Stranger Things, y desde luego este vídeo así lo muestra. En él se las puede ver cantando 'When I'm gone', canción de la BSO de la mítica película 'Dando la nota', con la que muestran toda su amistad y complicidad.

En él también demuestran que no solo tienen dotes para la actuación, ya que el canto no se les resiste. Algo de lo que Sadie puede alardear, ya que con solo 11 años, protagonizaba en Broadway el musical 'Annie', interpretando a la pequeña huérfana.

