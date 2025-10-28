La amante de David Harbour da la cara tras los ataques de Lily Allen en su último disco: "Me da miedo"

David Harbour y Lily Allen se conocieron en la exclusiva app de citas para famosos Raya. Esta plataforma fue el inicio de su relación, que derivó en una atípica boda en Las Vegas en 2020; pero también marcó su final. Y es que, según se revelaba a principios de año, la cantante habría descubierto a su exmarido utilizando la aplicación.

Durante todo este tiempo, hubo un relativo silencio entre los dos excónyuges. Si bien se rumoreaba que David tenía una nueva novia y Lily dejó algún comentario sutil en los podcasts a los que acudía, nada había sido tan directo como la publicación del nuevo álbum de la artista: West End Girl.

Con este quinto trabajo de estudio, Lily Allen estalla sin tapujos contra David Harbour. El tracklist está repleto de mensajes directos y explícitos que sacan a la luz muchos de los problemas en la relación. Sin embargo, pocos son tan claros (a la par de misteriosos) como Madeleine.

En este tema, Lily se dirige a la amante del actor. Sin revelar su nombre real, la interpela y suelta frases como "no puedo confiar en nada de lo que sale de tu boca" o "no estoy convencida de que no te haya follado en nuestra casa".

En el acto, los rumores sobre quién podría ser esta tal Madeleine se encendieron y, ahora, parece haberse dado a conocer. Se trata de Natalie Tippet, una diseñadora de vestuario que habría conocido durante el rodaje de Stranger Things.

En una entrevista con Daily Mail, Tippet se ha dado por aludida y ha explicado que "por supuesto ha escuchado la canción". No obstante, también ha señalado que "tiene familia y cosas que proteger", haciendo referencia a su "hija de dos años y medio".

La diseñadora ha afirmado que le "da un poco de miedo" esta situación. A fin de cuentas, la fama que rodea a Lily Allen y la popularidad de su último álbum se aleja mucho a la repercusión que Tippet podía tener en su trabajo actual.

Quien no ha hecho comentarios al respecto de momento es David Harbour. El intérprete se prepara para retomar su papel como Jim Hopper en el final de Stranger Things y, a pesar de que West End Girl parezca estar compuesto para él, ha optado por otorgar a base de callar.