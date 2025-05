Jenna Ortega habla de su amistad con Natalie Portman: les unió la condescendencia de Hollywood con actrices infantiles

Alcanzar el estrellato a una temprana edad puede ser un arma de doble filo para muchos actores. Algunos de ellos lo pasaron realmente mal en su niñez, como Macaulay Culkin o Mara Wilson.

Otros ejemplos son los de Natalie Portman y Jenna Ortega, quienes coprotagonizarán The Gallerist, su próxima película.

Natalie Portman | Getty

La ganadora del Oscar recientemente ha señalado para Harper's Bazaar que a los niños actores a menudo se les trata como adultos diminutos, comparando las situaciones que vive junto a Ortega.

"Ambas somos físicamente diminutas, así que la gente suele tratarte como un niño para siempre. Ahora tengo 43 años, y la gente me da palmaditas en la cabeza. No parezco una niña, pero a menudo siento que me tratan como tal. Los niños actores suelen cultivar una personalidad seria porque, de lo contrario, los tratarán como niños para siempre. Cuando empiezas a trabajar siendo niño, siempre te sientes como un niño en el trabajo. Tener algo de esa seriedad ayuda a recordarle a la gente: 'Soy un adulto'", se ha sincerado.

En esa misma entrevista, Jenna Ortega se ha mostrado "muy identificada" con las palabras de la intérprete y sobre cómo a veces los actores quedan atrapados en la mente de las personas como simples estrellas infantiles.

Jenna Ortega en la temporada 2 de Miércoles | Netflix

"Siempre ha sido muy molesto, porque sientes que no te toman en serio. Es como ir vestida de colegiala... Hay algo en ello que resulta muy condescendiente. Además, cuando eres bajita, la gente ya te menosprecia físicamente", ha confesado la actriz de Miércoles, quien ya ha hablado sobre lo mucho que le afectó ser una actriz infantil.

Junto a ello, ha admitido que los chicos se salen con la suya, "pero las chicas, si no conservan la imagen perfecta de cómo te las presentaron, entonces es: 'Ah, algo anda mal. Ha cambiado. Vendió su alma'. Pero estás viendo a estas mujeres en los momentos más cruciales de sus vidas; están experimentando porque eso es lo que haces".

Jenna Ortega y Kayla Maisonet en la serie Entre Hermanos | Cordon Press

En los últimos años, Ortega ha entablado amistad con otras actrices que experimentaron esta transición de estrella infantil a actriz reconocida mundialmente, como la propia Natalie Portman, Winona Ryder o Natasha Lyonne: "Ha sido muy beneficioso y acogedor, lo han visto todo y, honestamente, en una época mucho más oscura de Hollywood. Todas tenemos ese hastío que no creo que tendríamos si no hubiéramos empezado tan jóvenes y tenido tantas revelaciones y experiencias brutales. Pero todo salió bien".

Además, la actriz de 22 años ha explicado que la sabiduría no es algo que se adquiere con la edad: "Me molesta mucho cuando la gente dice: 'Ay, no lo entiendes. Eres tan joven'. Porque si no estás abierto a las experiencias que vives y no estás dispuesto a aprender de tus errores ni a reflexionar sobre tus decisiones, no vas a crecer en absoluto. Estás eligiendo ser un espectador".