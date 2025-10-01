De El joven Sheldon a ser un calco de Tom Cruise: Iain Armitage, impacta con su cambio físico a los 17 años

Sheldon Cooper fue la estrella de The Big Bang Theory e indudablemente uno de los personajes más memorables de la historia de la televisión. Tanto es así que tuvo su propia serie; sin embargo, el protagonista no fue Jim Parsons, sino su versión infantil, Iain Armitage. El intérprete, que por aquel entonces tenía 10 años, supo ganarse el corazón de los fans durante las siete temporadas que duró El joven Sheldon.

Pero el tiempo pasa muy rápido e Iain está a punto de cumplir la mayoría de edad. Ya ha dado todos los estirones habidos y por haber, por lo que poco queda del niño que comenzó la sitcom allá por 2017. En su defecto, a sus 17 años, el actor ha sorprendido a todos con su última publicación en redes sociales.

Con un pie de foto que reza "Flow incomprensible desde 1823" y una mirada a cámara haciendo morritos, el intérprete ha causado sensación en Instagram. Los seguidores no han tardado en reaccionar, comparándolo con el mismísimo Tom Cruise. Y es que, sin duda, nos encontramos ante un parecido más que razonable.

Las similitudes entre Iain y el protagonista de Misión Imposible, al menos en sus inicios en el cine, son evidentes. Por lo que la ola de comentarios no ha tardado en llegar. Algunos afirman que se trata del "próximo Tom Cruise", mientras otros especulan: "¿El hijo de Tom Cruise? No puedo creer lo parecidos que son". Incluso algunos se han limitado a publicar un giff de Maverick en Tom Gun; porque ya se sabe lo que se dice: una imagen vale más que mil palabras.

Tom Cruise en Top Gun | Paramount Pictures

Ahora bien, la constante en las reacciones de los followers es que todos coinciden en que lo quieren volver a ver en pantalla. Desde que la serie terminara el pasado año, Iain no ha aparecido en ninguna producción ni en cines ni en la pequeña pantalla. Aunque la espera está a punto de terminar.

El actor volverá el próximo año con la tercera temporada de Big Little Lies, una de las series más populares de HBO Max en los últimos años. También protagonizará la película The Adam Trials junto a Martin Freeman (El hobbit), actualmente en preproducción.

Pero, ¿será capaz de convertirse en el próximo héroe de acción? ¿Prescindirá también de los dobles para jugarse la vida en cada rodaje? Solo el tiempo lo dirá. Por el momento, lo que sí es seguro, es que el joven Sheldon ha dejado de serlo para asemejarse a Tom Cruise.