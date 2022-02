Maude Apatow, Lexi en 'Euphoria', es famosa desde que nació y esta es su conocida familia

'Euphoria' es una serie muy coral y, aunque la gran protagonista de la ficción de HBO Max es Zendaya, en esta segunda temporada muchos son los personajes secundarios que han cogido peso convirtiéndose en figuras claves de las algunas de las tramas más importantes.

Este es el caso de Lexi Howard, papel interpretado por Maude Apatow. En la primera temporada Lexi se presenta como una joven tímida y educada, lo que se puede considerar como una buena chica, que es la mejor amiga de Rue (Zendaya). Además, es la hermana de Cassie (Sydney Sweeney) a quien podíamos considerar un contrapunto de Lexi.

Aunque ha estado presente en 'Euphoria' desde el primer momento son pocas las escenas en las que Lexi es la verdadera protagonista, siempre la perfecta secundaria que lo observa todo y con la que empatizas desde el principio.

Maude Apatow como Lexi en 'Euphoria' | HBO Max

Pero en el 2x07 de 'Euphoria' ('The Theater and Its Double') el personaje de Maude Apatow ha recibido el protagonismo que se merecía con uno de los capítulos más épicos de la ficción.

En este episodio Lexi estrena en el instituto la obra de teatro que lleva tanto tiempo escribiendo donde reflexiona sobre su vida reflejando a todos los personajes que le acompañan en su vida, sus propios compañeros presentes en el anfiteatro, provocando una auténtica revolución.

De esta forma, Maude Apatow demuestra su gran capacidad interpretativa en un capítulo muy complicada por todas las tramas que cuenta. Pero, es que, puede ser que no sepas que la actriz lleva toda la vida dedicada al mundo de la interpretación y pertenece a una conocida familia de Hollyywood.

Austin Abrams como Ethan en el 2x07 de 'Euphoria' | HBO

Maude Apatow, hija del director Judd Apatow y de la actriz Leslie Mann

Judd Apatow es uno de los productores y directores más populares dentro de la industria cinematográfica desde hace décadas. El cineasta conoció a la actriz Leslie Mann cuando escribió la película de Jim Carrey 'Un loco a domicilio' en 1996 donde Mann era una de las actrices protagonistas.

En 1997 la pareja se casó y tuvieron a su primera hija, Maude, quien ahora tiene 24 años. Años después nacería su segunda hija Iris Apatow, quien tiene 19 años y también es actriz.

El director Judd Apatow con su mujer Leslie Mann y sus hijas Maude e Iris Apatow | Getty

Por lo que no se puede negar que la interpretación corre por las venas de Meaude Apatow quien con apenas 10 años debutó en la película de su padre 'Lío embarazoso' junto a Katherine Heigl y Seth Rogen, cinta en la que también salían su madre y su hermana.

De hecho, Judd Apatow cuenta habitualmente con su familia para la mayoría de sus proyectos. Así, la gran parte de la carrera de Maude se ha forjado a la sombra de su padre en producciones como: 'Hazme reír' (2009), 'Si fuera fácil' (2012) o en la cuarta temporada de 'Girls' (2015).

Por esto, 'Euphoria' ha sido, probablemente, el proyecto más importante de la actriz quien, nos solo ha ratificado sus dotes interpretativas, también lo ha hecho fuera del ala de su familia demostrando que es actriz por derecho propio.

