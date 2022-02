'Euphoria': Austin Abrams habla de la escena homoerótica de Ethan en la obra de Lexi

¡Si no vas al día con 'Euphoria' te recomendamos que no sigas leyendo ya que hay spoilers! El 2x07 de 'Euphoria' ('The Teacher an Its Double') ha vuelto a dejar a todos los espectadores pegados a sus asientos, una dinámica que se ha repetido en todos los episodios de esta temporada 2.

La protagonista de este capítulo es Lexi, encarnada por Maude Apatow, quien estrena finalmente su obra de teatro basada en sus vivencias y que tiene como protagonistas a todos los personajes de la serie.

De esta forma, Cassie, Maddie, Nate y el resto de personajes descubren que en directo que ellos son los protagonistas de la obra de Lexi. Entre los actores que salen en la obra de teatro está Ethan, interpretado por Austin Abrams, quien tiene uno de los momentos más reseñables de la obra. Estamos hablando de una coreografía homoerótica que realiza junto a muchos bailarines mientras suena 'Holding Out for a Hero' mientras interpreta a Nate (Jacob Elordi).

Austin Abrams ha hablado con 'ET' don de explica que cómo ve a Ethan tras los últimos acontecimientos: "Para mí, [Ethan] se está convirtiendo en un adulto en cierto modo", dice Abrams. Para después explicar que "está pasando por una transformación al darse cuenta de lo que realmente [quiere]. Ya sabes, está lo que pensaste que sería la relación y cuál es la relación. Y creo que se está dando cuenta de lo que tal vez realmente necesita o quiere de una relación"

"Se necesitan muchas agallas para hacer lo que está haciendo Lexi", explica sobre la obra de teatro. Para después asegurar que Ethan ha sido muy valiente también al aparecer en él: "Se está exponiendo, como con todo el número de baile y todo eso", comenta. Aunque también muestra su preocupación ya que "Nate, obviamente, es un tipo violento".

Escena del baile de Ethan en 2x07 de 'Euphoria' | HBO

La escena de Ethan iba a ser diferente

Abrams explica al medio que en un principio la escena de baile iba a ser distinta, ya que en lugar de ir vestido con la equitación aparecían en ropa interior mientras se "enjabonaban en aceite y hacían todas estas cosas".

El actor confiesa que estaba un poco aterrado ya que "no es algo que haya hecho anteriormente" pero asegura que "fue emocionante": "Amo a los bailarines, amo a Ryan y fue muy divertido", comenta. Para luego añadir que "mover el cuerpo y mover las caderas, había algo muy liberador al respecto".

Austin Abrams y Barbie Ferreira como Ethan y Kat en 'Euphoria' | HBO

Austin Abrams habla de la relación de Ethan y Kate

Además, Austin Abrams también ha hablado de la relación de Ethan y Kate y, por supuesto, de la ruptura que tienen en el episodio 6: "Creo que muestra el crecimiento de ese personaje. Muestra que tiene más agallas", comenta tras ser Ethan quien decide terminar al ver que Kat lo quiere engañar.

"También se muestra en la escena de la ruptura en la que decide: 'No, en realidad esto no es bueno para mí. Estoy tratando de hacer que funcione, pero en realidad no estoy feliz cuando pienso en ello.' Y esta conversación es otra muestra de eso", afirma.

Por último, esto es lo que dice el intérprete cuando le pregunta sobre una posible reconciliación en la temporada 3: "Espero que todavía haya más por hacer con seguridad. Si hay algo con Kat, creo que sería realmente interesante ver qué pasa, especialmente con este personaje sintiéndose muy diferente y teniendo tiempo para pensar en ello una vez que esté fuera de la relación".

