Zendaya ('Euphoria') confiesa que eliminaron gran parte del plan de la temporada 2: "Tenían que morir"

El lanzamiento de 'Euphoria' en 2019 fue un fenómeno instantáneo que se ha visto amplificado gracias a su nueva temporada. En la primera entrega, se alabó la construcción del universo que rodea a estos jóvenes. Y es que, uno de los méritos de la serie fue renovar el género sobre estudiantes de instituto pero mostrando una realidad mucho más cruda y directa.

Así, cuando se lanzó a comienzos de este año la temporada 2 en HBO Max, la expectación fue máxima. Y, como suele pasar, hay muchas voces que critican el cambio de rumbo de algunos de los protagonistas. Pero, lo que no sabíamos hasta ahora, es que esta entrega ha sido muy diferente a lo que, en un principio, se tenía planeado.

"Hay muy pocas cosas que permanecen en la versión que estás viendo ahora", ha dicho Zendaya en una entrevista para The Cut junto al resto del elenco femenino protagonista. "Las cosas que no se hicieron definitivamente necesitaban morir", ha desvelado sobre las tramas que originalmente estaban planeadas, y que la actriz no se arrepiente de que las hayan desechando.

La producción de la serie se reanudó el pasado marzo tras interrupciones por la pandemia. En el camino, los responsables descartaron parte de los arcos que iban a tener los personajes, de ahí que muchos espectadores se hayan quejado de que en esta temporada el estilo supedite al guion.

Sobre la sensación al rodar la temporada 2, Zendaya afirmó: "Pensamos: 'tenemos que ser lo que éramos en la primera temporada, y estuvimos tratando de encontrar esa chispa. No lo decíamos, pero estábamos un poco estresados".

Zendaya en 'Euphoria' | HBO

Respecto a su papel, la intérprete ha asegurado que el enfoque que quiso darle a Rue, estuvo motivado por ver cuánto podía alargar la empatía con el espectador: "¿Hasta dónde puede llegar mientras todavía la queremos, todavía la apoyamos y todavía la vemos como un ser humano que merece nuestro amor?". En los nuevos capítulos, Rue va a la deriva con su adicción a las drogas tras su intento de rehabilitación en la temporada 1.

Aun con todo, 'Euphoria' retrata problemas propios de adolescentes como el auto descubrimiento, las relaciones superficiales o la preocupación por la imagen que los demás tienen de uno mismo. Bajo la batuta de Sam Levinson y su estilo, para muchos, demasiado artificioso.

