Matthew Perry solía ir a reuniones de Alcohólicos Anónimos en casa de Ozzy Osbourne: "No fue suficiente"

Matthew Perry nos dejó tristemente hace ya dos años a causa de una sobredosis de ketamina. Su muerte estuvo rodeada de polémica y los responsables fueron detenidos. Un verdadero impacto para el mundo del entretenimiento que todavía duele, en especial sabiendo que su fallecimiento se podría haber evitado.

Una de las personas que lloró este terrible acontecimiento fue Ozzy Osbourne. El eterno vocalista de Black Sabbath mantenía una relación afectiva con el actor, tal y como se ha revelado en sus memorias.

El cantante falleció el pasado julio a los 76 años, dejando tras de sí un legado incomparable en el heavy metal. Un artista con todas las de la ley que daba el 100% en los escenarios y que demostró que, más allá de las cuerdas vocales, una buena perfomance es siempre un regalo para los fans.

Ozzy Osbourne | Getty

Sin embargo, la juventud de Ozzy no estuvo exenta de excesos. Todo lo contrario: el cantante sufrió las consecuencias de la adicción y buscó la forma de recuperarse de su enfermedad. Una meta que logró con el paso del tiempo y de la que presumía orgulloso, manteniendo su sobriedad.

En este proceso de sanación, es cuando Matthew Perry visitó a Ozzy. "Venía a nuestra casa para las reuniones de AA", escribía el cantante en sus memorias. "Era el tipo más gracioso y talentoso", decía en lo profesional; mientras que afirmaba que "se esforzaba muchísimo" en su recuperación.

El actor de Friends, Matthew Perry | Getty

Por desgracia, tal y como Osbourne revelaba, "un día escuchó a su adicción decirle que estaba bien drogarse y punto: se acabó". El vocalista recordaba en su libro que se "sintió muy triste cuando dijeron que lo habían encontrado en su jacuzzi, inconsciente, con ketamina en el organismo".

"Lo había dado todo para mantenerse limpio. Pero no fue suficiente", explicaba a raíz de sus intentos de volver a la sobriedad. De hecho, la ketamina formaba parte de un tratamiento que Ozzy decidió no seguir, dado que alteraba su estado mental y eso era algo que no se quería permitir nunca más.

Así, Ozzy Osbourne ha contado de manera póstuma el vínculo que lo unía a Matthew Perry, quien se fue antes de tiempo de todas nuestras vidas. Ahora los dos descansan en paz, habiendo regalado al mundo (cada uno a su manera) obras de arte que la gente atesora como bienes de enorme valor.