Matthew Perry dice que quitará los insultos a Keanu Reeves de sus memorias

El querido Chandler de 'Friends', Matthew Perry, ha tenido una tormentosa vida debido a problemas mentales y adicciones, y ha retratado todo en sus memorias, 'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing'.

Los pasajes de su libro han estado en primera plana de los medios durante meses con multitud de revelaciones, pero ha habido un comentario que ha generado polémica, y es que se metía gratuitamente con Keanu Reeves.

Ocurre en un momento en el Perry está reflexionando sobre actores que fallecieron muy jóvenes.

"River era un hombre precioso, por fuera y por dentro, demasiado precioso para este mundo, al parecer. Siempre parece que son los tíos más talentosos los que caen. ¿Por qué los pensadores originales como River Phoenix o Heath Ledger mueren, pero Keanu Reeves todavía está entre nosotros?", escribía Perry.

Tras la controversia que generó entre los lectores, terminó retractándose hace unos y aclaraba en People sus palabras.

"En realidad soy un gran fan de Keanu. Simplemente elegí un nombre al azar, es culpa mía. Me disculpo. Debería haber usado mi propio nombre mejor. Si me cruzo con él, me disculparé. Fue simplemente estúpido", dejaba claro".

Pero eso no ha sido suficiente y finalmente Matthew ha tomado una decisión, que ha revelado en un panel de Los Angeles Times Festival of Books.

"Dije una cosa estúpida. Fue algo mezquino por mi parte. Saqué su nombre porque vivimos en la misma calle. Cualquier nueva versión del libro no mencionará su nombre", asegura.