Matthew Perry, obligado a retractarse por sus polémicas palabras contra Keanu Reeves: "¿Por qué sigue entre nosotros?"

Las memorias de Matthew Perry están siendo muy comentadas por lo que cuenta en ellas de sus años en 'Friends', y los problemas de adicciones que fue superando durante y después de la mítica sitcom.

'Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' es el nombre elegido por el actor para su libro donde revela datos y anécdotas hasta ahora desconocidos de su vida. Pero no es su nombre el único que recogen sus páginas, plagadas de menciones a muchas otras estrellas, con las que ha compartido reparto y con las que no.

Así, Matthew ha sorprendido por lo que dice sobre una en concreto: Keanu Reeves. En un capítulo del libro, habla de su experiencia durante su primer rodaje, en la película 'A Night in the Life of Jimmy Reardon', donde compartió elenco con River Phoenix, en 1988. Del legendario actor, que murió a los 23 años de sobredosis, ha recordado sus diferencias: "Era mejor actor que yo, pero yo era más gracioso".

"Pero yo me defendía en las escenas, ahora que lo veo en retrospectiva. Lo más importante es que River veía el mundo de una forma distinta a la habitual, y eso es lo que le hacía carismático y fascinante, y también hermoso, no en un sentido literal (que también), sino en el sentido de que no había otro como él en el mundo".

Lo llamativo ha sido que, a estos comentarios, ha sumado una extraña comparación con Keanu Reeves: "Parece que siempre se van los más talentosos...¿Por qué será que mentes brillantes como River Phoenix o Heath Ledger mueren pero gente como Keanu Reeves sigue entre nosotros?".

Una pregunta que ha sorprendido por el desprecio que muestra hacia el actor de 'Matrix'. Especialmente teniendo en cuenta que, si por algo se caracteriza Reeves, es por haber generado un consenso en torno a él por el que es muy querido y valorado como persona por el público general.

Más adelante en su libro, Perry vuelve a hacer una mención al actor cuando cuenta cómo fue participar en una película junto a Chris Farley, también antes de que muriera por sobredosis: "Su problema avanzó más rápido que el mío. Además, yo tenía un miedo inherente a la palabra heroína que no compartíamos. Cuando me enteré de que había muerto, di un puño en la pared del camerino de Jennifer Aniston que la atravesó. Keanu Reeves camina entre nosotros".

Estas palabras de Perry sobre el actor de 'Drácula' han generado una gran revuelo. Tanto que el mismo actor de 'Friends' ha tenido que matizar sus declaraciones, según recoge 'People': "De hecho, soy un gran admirador de Keanu. Simplemente elegí un nombre al azar, mi error. Me disculpo. Debería haber usado mi propio nombre en su lugar".

