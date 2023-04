Matthew McConaughey y Woody Harrelson creen que podrían ser hermanos: Esta es su increíble historia

Matthew McConaughey y Woody Harrelson son una de las parejas de actores más icónicas de la actualidad. Los fans han visto cómo su amistad maduraba con el paso de las décadas, tanto que incluso protagonizaron 'True Detective', una de las mejores series del siglo para muchos expertos.

Por eso, sus seguidores se entusiasmaron tras el anuncio de que iban a realizar una nueva serie juntos, esta vez una comedia y para Apple TV+, llamada 'Brother From Another Mother', cuyo argumento evoca la amistad de la vida real de ambos mientras comparten casa en un rancho de Texas.

Pero con lo que no se contaba era que esta historia podría tener el giro de guion más rocambolesco de los últimos años en Hollywood. Resulta que los intérpretes podrían ser hermanos, tal y como ha revelado Matthew McConaughey en el podcast Let's Talk Off Camera with Kelly Ripa.

Podrían ser hijos del mismo padre

El actor contó lo muy unidos que están ambos, compartiendo mucho tiempo también con sus familias. Tanto que incluso sus respectivos hijos se dirigen a ellos como "tío": "Ves fotos de nosotros y mi familia piensa que muchas fotos de él soy yo. Su familia piensa que muchas fotos de mí son de él".

Así, en una de las vacaciones familiares conjuntas que disfrutaron en Grecia, Matthew recordó las misteriosas palabras que dijo su madre, Mary McCabe: "Estábamos sentados hablando de lo unidos que estamos, también con nuestras familias. Y mi madre, que estaba allí, dijo: 'Woody, conocí a tu padre […] Era un 'conocí' que sugería cosas".

El actor comentó que después de la revelación de su madre, investigaron el pasado de sus progenitores y descubrieron que el padre de Woody, Charles Harrelson, coincidió en el tiempo y posiblemente en el espacio con la madre de Matthew mientras estaba en mitad de su segundo divorcio.

La estrella de 'Dallas Buyers Club', sin embargo, tiene sus dudas de hacerse una prueba de ADN ya que "es un poco más difícil para mí ya que me está pidiendo que me arriesgue a decir: 'Espera un momento, ¿estás tratando de decirme que mi padre puede no ser mi padre después de 53 años creyendo que sí? Tengo más que perder".

Y es que, el padre de Harrelson, fallecido en 2007, abandonó a su familia y fue arrestado en 1979 por asesinar a un juez de Texas, además de contar con multitud de teorías que apuntan a que podría ser un sicario y haber estado involucrado en la muerte de Kennedy.