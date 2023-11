Malas noticias para los fans de Juego de Tronos sobre la secuela de Jon Snow protagonizado por Kit Harington

Tras el éxito de Juego de Tronos, se hizo patente el gran recibimiento que los fans le dieron a La Casa del Dragón, la precuela centrada en la familia Targaryen ubicada 200 años antes de los hechos ocurridos en la serie original y cuya temporada 2 ya tiene fecha de estreno.

Desde entonces, parecía que el universo de Juego de Tronos se encontraba más vivo que nunca y con multitud de proyectos de spin-off en camino, entre ellos la secuela de Jon Snow, uno de los personajes más queridos de la franquicia.

La serie, cuyo título provisional parecía ser Snow, relataría la continuación de los hechos acontecidos tras el final de Juego de Tronos acompañando en sus aventuras al heredero al Trono de Hierro después de abandonar Westeros, a quien volvería a dar vida Kit Harington. Un proyecto que parecía ilusionar a los fans e, incluso, a varios actores de Juego de Tronos, entre ellos, la propia Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en la serie, quien aseguró que el proyecto se encontraba en desarrollo.

Sin embargo, durante un evento de prensa en Nueva York, el CEO de HBO, Casey Bloys, ha revelado una triste noticia sobre el futuro de la secuela asegurando que, por el momento, el spin-off de Snow se encuentra detenido.

"No diría que hay nada más en ese mundo que esté cerca de una luz verde ni nada por el estilo", ha aclarado Bloys que, posteriormente, ha añadido: "pero siempre estamos trabajando en diferentes guiones e ideas".

Kit Harington como Jon Snow en Juego de Tronos | HBO

A pesar de la noticia, Bloys ha asegurado que no llega con las manos vacías y la plataforma de streaming "ha dado luz verde en la primavera" a la producción de un spin-off del aclamado universo de Juego de Tronos titulado A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, basado en la trilogía de relatos cortos en las que George R.R. Martin cuenta las aventuras en Poniente de Dunk (Ser Duncan el Alto, el futuro Lord Comandante de la Guardia Real) y Egg (el futuro rey Aegon V Targaryen), 100 años antes de los hechos originales.

Durante una entrevista en 2021 con TV Line, el propio Bloys mencionó su interés en realizar una serie sobre estos dos carismáticos personajes y sus peripecias. "Obviamente, sabemos que George tiene este mundo increíble con toda esta historia realmente rica y complicada y todos estos personajes", aseguró. "Así que hemos estado tratando de reflexionar sobre cuáles son las historias que valen la pena contar. ¿Qué sería emocionante? ¿Qué les encantaría a los fans? Dunk and Egg es uno de esas, pero no la única".