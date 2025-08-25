La alarmante amenaza pública del hijo de Norman Reedus y Helena Christensen tras ser detenido por agredir a su novia

Mingus Reedus, hijo del actor de The Walking Dead, Norman Reedus, y de la modelo Helena Christensen, ha sido arrestado en Manhattan tras un grave altercado con su pareja.

El joven de 25 años está acusado de haber agredido y estrangulado a una mujer de 33 años, identificada como su novia, causándole lesiones en el cuello y la pierna, según la fiscalía de Manhattan. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital, donde fue atendida y se encuentra estable.

Norman Reedus, Helena Christensen y su hijo Mingus Reedus | Gtres

La fiscalía ha presentado cargos por agresión, lesiones imprudentes y acoso, y un juez ha emitido una orden de protección a favor de la víctima.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Reedus se ha declarado inocente y ha sido puesto en libertad sin fianza, teniendo su próxima comparecencia judicial programada para el 26 de agosto.

Su abogada, Priya Chaudhry, defendía al joven asegurando que "la verdad saldrá a la luz" y restando peso a lo que calificó como "delitos menores", según las declaraciones de la abogada a Entertainment Weekly.

"Esto es muy elocuente, y mucho más contundente que los comentarios sin fundamento del fiscal en el tribunal", añadía Chaudhry.

Helena Christensen y su hijo Mingus Reedus | Gtres

Sin embargo, la tensión se ha disparado un día después de su visita al tribunal, cuando Mingus amenazaba en voz alta a un periodista del New York Post que intentaba hablar con él fuera de su apartamento: "¿Queréis verme suicidarme?", un comentario que ha encendido las alarmas sobre su estado emocional.

Este episodio no es el primero que lo vincula con problemas legales de este tipo, ya que en 2021, Mingus fue arrestado durante el festival de San Gennaro en Nueva York, después de golpear a una mujer en un altercado.