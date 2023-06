Emilia Clarke se sincera sobre el spin-off de Jon Snow y si regresará como Daenerys al Universo de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' se convirtió rápidamente en un éxito, al igual que lo ha hecho 'La casa del dragón', la precuela centrada en la familia Targaryen 200 años antes de los eventos de la serie original, que ha seguido sus pasos volviendo a conquistar a los fans y confirmando el comienzo del rodaje de la temporada 2.

El universo de la franquicia basada en las novelas de George R.R. Martin sigue más vivo que nunca con nuevos spin-off en camino, entre ellos una secuela basada en el personaje de Jon Snow quién se ganó el cariño de muchos fans de 'Juego de Tronos' y que permitirá conocer, de la mano de Kit Harrington, la continuación del 'heredero al trono de hierro' tras el final de la serie.

Jon no fue el único que despertó pasiones entre el público, la 'madre de dragones', Daenerys Targaryen, quiso conquistar el trono de hierro y, aunque su final fue bastante trágico, sí logró conquistar los corazones de muchos seguidores que siguen deseando volver a verla en pantalla.

Daenerys y Jon Snow en el final de 'Juego de Tronos' | HBO

Sin embargo, parece que por el momento, Emilia Clarke no volverá a convertirse en Daenerys y así lo ha confirmado en una entrevista para Extra cuando le han preguntado si aparecerá en la secuela de Jon Snow. "No lo creo" y ha añadido: "Kit, te amo. Voy a verla por ti o te diré que la he visto".

A pesar del desdichado final de Daenerys en la serie, que continúa siendo recordado a día de hoy, cabría la posibilidad de volver a verla en un flashback, un sueño o un recuerdo. Además Kit Harrington explicó el pasado diciembre durante la convención de 'Juego de Tronos' que, en el spin-off de su personaje, Jon pasará mucho tiempo reflexionando y recordando su pasado, por lo que la vuelta de 'la madre de dragones' no es imposible, pero por ahora parece que tendremos que esperar. "No voy a aparecer no, no lo creo… No me ha llamado… Tío, eres mi vecino, ¿vale? Y me mataste. ¡Alerta de spoiler!", ha bromeado Emilia.

La actriz también ha reconocido que aun no ha visto 'La Casa del Dragón' porque le resulta "muy raro": "Es como si alguien te dijera: '¿Quieres volver a tu instituto y verlos hacer cosas que tú hacías cuando estabas en la escuela?' ¿Sabes a lo que me refiero?", ha reflexionado. Sin embargo Clarke ha confesado: "Me encanta ver mi peluca en la cabeza de todos, es precioso".