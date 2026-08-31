El hijo de Naya Rivera debuta como actor 6 años después de la muerte de la actriz de Glee

Josey Dorsey, el hijo de la fallecida actriz Naya Rivera, ha decidido seguir la vocación artística de su madre en el mundo de la interpretación.

El pequeño, que cumplirá 11 años el próximo 17 de septiembre, ha conseguido su primer papel en The Burning Valley, una producción independiente en la que compartirá pantalla con su propio padre, el actor Ryan Dorsey.

Según consta en la ficha oficial de IMDb, Josey interpretará el rol de "Niño", mientras que Ryan Dorsey encarnará al "Padre" en la ficción.

Escrito y dirigido por Evan Curry como su ópera prima, ha iniciado su rodaje en el entorno rural del río Allegheny, en Pensilvania.

Sobre el argumento, su director explicó al medio local TribLive que "el cortometraje trata sobre un trabajador siderúrgico que pierde su empleo cuando la fábrica anuncia su cierre. La historia lo embarca en un viaje mientras deambula por su pueblo natal, en la región industrial del Medio Oeste."

Además, define el proyecto como "un cortometraje pequeño y poético sobre la desindustrialización con una verdad emocional" con la intención de "plasmar la historia de nuestra región a través de la experiencia personal de un solo hombre."

Antes de dar el salto a la pantalla, Josey ya había dado sus primeros pasos sobre los escenarios participando en la obra teatral escolar Seussical Jr. en Virginia Occidental, donde reside habitualmente con su padre.

Esta oportunidad profesional llega seis años después de la trágica muerte por ahogamiento de Naya Rivera, recordada mundialmente por su papel de Santana Lopez en la serie Glee.