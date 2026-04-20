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La reacción de Jennifer Aniston tras saber que su exmarido Justin Theroux ha sido padre de su primer hijo
Justin Theroux ha anunciado que ha sido padre por primera vez junto a su mujer, Nicole Brydon Bloom. Tras comunicar la noticia su exmujer, la actriz Jennifer Aniston, ha reaccionado a la publicación que ha hecho en Instagram.
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El actor Justin Theroux ha sido padre de su primer hijo, un niño, que ha tenido junto a su esposa, la actriz Nicole Brydon Bloom, con la que se casó en marzo de 2025 en México.
El protagonista de The Leftovers ha sido el encargado de dar la noticia a través de una publicación en Instagram donde escribe junto a una foto suya en blanco y negro sosteniendo al bebé sobre su pecho: "Él está aquí. Estamos tan enamorados".
Las reacciones al post han sido muchas pero ha habido una en especial que no ha pasado desapercibido. Y es que Jennifer Aniston ha dado like a la publicación.
Recordemos que la actriz de Friends y Theroux estuvieron casados desde 2015 a 2018. Aunque su relación siempre ha sido muy buena y han mantenido el contacto en todo momento.
La expareja publicó entonces este comunicado para anunciar el final de su relación en 2018: "Esta decisión fue mutua y tomada con mucho cariño a finales del año pasado. Somos dos grandes amigos que hemos decidido separarnos como pareja, pero esperamos seguir cultivando nuestra entrañable amistad... Sobre todo, estamos decididos a mantener el profundo respeto y amor que nos tenemos".
Actualmente, Aniston ha encontrado de nuevo el amor con el hipnoterapeuta y coach Jim Curtis. Mientras que Justin vive feliz junto a Nicole con la que empezó su relación en 2023 hasta casarse dos años después.
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