La reacción de Jennifer Aniston tras saber que su exmarido Justin Theroux ha sido padre de su primer hijo

El actor Justin Theroux ha sido padre de su primer hijo, un niño, que ha tenido junto a su esposa, la actriz Nicole Brydon Bloom, con la que se casó en marzo de 2025 en México.

El protagonista de The Leftovers ha sido el encargado de dar la noticia a través de una publicación en Instagram donde escribe junto a una foto suya en blanco y negro sosteniendo al bebé sobre su pecho: "Él está aquí. Estamos tan enamorados".

Las reacciones al post han sido muchas pero ha habido una en especial que no ha pasado desapercibido. Y es que Jennifer Aniston ha dado like a la publicación.

Recordemos que la actriz de Friends y Theroux estuvieron casados desde 2015 a 2018. Aunque su relación siempre ha sido muy buena y han mantenido el contacto en todo momento.

La expareja publicó entonces este comunicado para anunciar el final de su relación en 2018: "Esta decisión fue mutua y tomada con mucho cariño a finales del año pasado. Somos dos grandes amigos que hemos decidido separarnos como pareja, pero esperamos seguir cultivando nuestra entrañable amistad... Sobre todo, estamos decididos a mantener el profundo respeto y amor que nos tenemos".

Actualmente, Aniston ha encontrado de nuevo el amor con el hipnoterapeuta y coach Jim Curtis. Mientras que Justin vive feliz junto a Nicole con la que empezó su relación en 2023 hasta casarse dos años después.