Valentina, ¿la nueva ilusión de Andrés será el fin de #Began en Sueños de libertad?

Desde que conocimos a Andrés de la Reina, en Sueños de libertad, ha estado pendiente de Begoña. #Began ha sido uno de los ejes centrales de la serie, pero ahora ha entrado en juego una nueva variable que puede cambiarlo todo: Valentina.

A estas alturas no hay duda de que Andrés (Dani Tatay) ha estado profundamente enamorado de Begoña (Natalia Sánchez) y que ha hecho casi de todo por ella y por su relación. Sin embargo, la sucesión continua de problemas, desencuentros y vicisitudes, así como las zancadillas de sus respectivos cónyuges, han hecho mella en su amor y fracturado su determinación de buscar un futuro juntos.

Begoña decidió hace algún tiempo apostar por Gabriel (Oriol Tarrasón) y ahora es Andrés quien ha decidido pasar página y Valentina (Ana Carlota Fernández) parece estar escribiendo las primeras líneas de ese nuevo libro.

Andrés y Valentina declaran su amor | Antena 3

Una nueva ilusión

Valentina llegó a la colonia con el miedo como compañero de viaje, se asustaba con el aleteo de una mosca y desconfiaba de todo y de todos. Pero, poco a poco, ha ido recomponiéndose. En primer lugar, con la ayuda de Cloe, que ha demostrado ser una amiga extraordinaria. Después, con el apoyo de sus compañeras en la colonia (Claudia, Carmen…), que han dejado claro que la sororidad forma parte de su carácter aunque todavía no esté en su vocabulario.

Y, finalmente, Andrés, que con paciencia, tacto y cariño ha conseguido que Valentina se dé una nueva oportunidad para confiar, querer y dejarse querer.

Gabriel interrumpe el momento mas romántico de Andrés y Valentina en el despacho | Antena 3

Como espectadores, esta relación nos gusta. Ambos merecen ser felices, pero, al mismo tiempo, también nos provocavarias reflexiones.

La primera: esperamos, confiamos y deseamos que Andrés se tome en serio esta relación y no como una vía de escape de sus verdaderos sentimientos hacia Begoña. Valentina ha sufrido demasiado como para vivir una mentira. Por lo tanto, ojalá Andrés haya aprendido de todo lo que pasó con María y no repita los errores del pasado.

Recordemos que María también era dulce, inocente y encantadora cuando llegó a la casa grande y el engaño, la desilusión y el desamor de Andrés la convirtieron en una de las peores personas que pasaron por la colonia (y en una grandísima villana y un personaje extraordinario).

María y Andrés en el capítulo 492 de Sueños de Libertad | Manu Fiestas

Y de ahí arranca nuestra segunda reflexión: Valentina se está ilusionando y nos gusta mucho verla sonreír, pero no sabemos cómo reaccionaría en caso de que las cosas no salieran bien.

Es evidente que Andrés no es como su ex novio. Mucho tendría que cambiar para convertirse en el monstruo que era Rodrigo, pero su amor por Begoña ha sido tan intenso que no podemos descartar alguna ‘recaída’ o unas prioridades desorganizadas. Y las consecuencias podrían ser devastadoras para Valentina. O no.

Lo cierto es que no conocemos lo suficiente a Valentina para saber cómo reaccionaría ante un desengaño. ¿Volvería a huir como hizo con su ex novio?¿Se quedaría conviviendo con la tristeza?¿Se convertiría en una nueva María llena de rencor y resentimiento?

¿Punto y final para #Began?

Y llegamos a la tercera reflexión: Begoña.

Cuando Andrés se desvivía por encontrar algún resquicio de esperanza para #Began, Begoña decidió apartarse a un lado y mirar en otra dirección. El tiempo ha demostrado que fue el segundo mayor error de su vida. Como bien dijo Isabel, Begoña se ha casado con los dos peores hombres que hemos conocido en esta serie.

Begoña en el capítulo 535 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Pero, ¿cómo gestionará la nueva situación? A pesar de estar separados, Begoña estaba segura del amor incondicional de Andrés. Aún estando casada con Gabriel, Andrés siempre estuvo atento a sus necesidades, inquietudes o preocupaciones. Y María era un obstáculo, pero nunca fue una rival.

Sin embargo, Valentina sí puede ocupar el hueco en el corazón de Andrés del que ella quiso salir para tener una familia respetable y un matrimonio infeliz.

¿Sufrirá en silencio viendo la felicidad de la nueva pareja? ¿Asumirá el papel que hasta ahora ejercía Andrés de luchar incansable e incondicionalmente por su relación?

En definitiva, ahora mismo #Began tiene más pasado que presente o futuro. Begoña es la esposa de Gabriel y Andrés tiene su atención puesta en Valentina. Pero, ¿Y #Antina? ¿Tiene futuro o solo presente? El tiempo (y los guionistas) nos dirá si la nueva ilusión de Andrés será el fin de #Began o solo un paréntesis.