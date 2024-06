Marta se sincera con Jaime sobre sus sentimientos por Fina: “Lo que llamamos amor lo he descubierto con ella”

La pasada noche, Marta y Fina cayeron una vez más en el deseo y el amor que sienten la una por la otra. Sin embargo, esta vez era diferente: Jaime descubrió toda la escena, quedándose perplejo al ver a su mujer besándose apasionadamente con su empleada.

Con el corazón roto, el marido de Marta ha decidido hablar con su esposa para que le explique todo lo sucedido: “Siempre pensé que lo que sentía por ti era amor, pero cuando me enamoré de Fina supe que era otra cosa”, ha confesado.

Ella se ha sincerado sobre cómo se enamoró de su trabajadora, pero, ha hecho hincapié en que quiere arreglar su matrimonio con Jaime.

Y aunque la mujer le ha asegurado que su relación con Fina se acabó hace mucho, y que quiere continuar sus planes de futuro con él, Jaime no es capaz de creer a su esposa: "Si no me has querido ya, no lo harás nunca".

¿Qué será de su matrimonio? ¿Se quedará Jaime en la casa de los De la Reina?