Atresmedia (25,3%), 36 meses como el Grupo líder

Atresmedia (25,3%) vuelve a alzarse como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, encadenando así 36 meses consecutivos a la cabeza y con la mayor distancia con su competidor en un mes de abril desde 2022, +2,2 puntos.

Gana de nuevo el Prime Time, con un 24,8% de cuota de pantalla y se impone a su rival directo por +2,8 puntos de ventaja, también la distancia más alta en un mes de abril en cuatro años. Además de la franja estelar, lidera también la Mañana (24,2%), la Sobremesa (30,5%) y la Tarde (24,1%), dominando prácticamente todas las franjas televisivas y ganando igualmente todas estas franjas de lunes a viernes.

Igualmente, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, consiguiendo cerca de 15,7 millones de espectadores únicos de media en abril.

Antena 3 encadena en abril otro mes imbatible en audiencias y revalida su liderazgo absoluto en televisión, sumando ya 21 meses consecutivos como la cadena más vista. Con un 12,6% de cuota de pantalla, consolida su audiencia, frente al descenso de sus adversarios, y amplía la ventaja sobre sus competidores: supera por +1 punto a la siguiente cadena, la mayor distancia desde septiembre, y por +3,5 puntos a su inmediato competidor, la diferencia más alta en un mes de abril de los últimos 30 años, desde 1996. Una vez más, la solidez de su programación sigue triunfando de la mañana a la noche, liderando con los informativos, programas y la serie diaria más vistos de la televisión.

En abril, refuerza su incontestable liderazgo en entretenimiento, copando los 5 programas más vistos de toda la TV: El Hormiguero, Tu cara me suena, Pasapalabra, La ruleta de la suerte y Una fiesta de muerte, todos líderes imbatibles. Así, Antena 3 tiene el entretenimiento líder a diario, con Cocina abierta de Karlos Arguiñano, La ruleta de la suerte, Pasapalabra y El Hormiguero y también triunfa con sus apuestas estelares este mes: al liderazgo de 'Tu cara me suena' en la noche de los viernes, que arranca como el mejor estreno de toda la temporada en televisión, se suma el de Mask Singer: adivina quién canta en la noche de los miércoles, mientras que Una fiesta de muerte coge el relevo de Atrapa un millón en la noche del sábado.

En informativos, Antena 3 Noticias suma 76 meses de liderazgo absoluto, de nuevo a grandes distancias de sus competidores. La oferta informativa de Antena 3 logra su mejor abril en cuatro años (desde 2022) y continúa con los informativos más vistos de la televisión, destacando en la Sobremesa de lunes a viernes, con su mejor mes de abril en 20 años (desde 2006). También Espejo Público sobresale este mes al convertirse en la oferta privada líder de su franja.

En cuanto a la ficción, Sueños de libertad firma un mes extraordinario al igualar su mejor cuota histórica, un 14,5%, y conseguir la mayor distancia de la historia con su competidor privado y la más alta de la temporada frente a la cadena pública. Perdiendo el juicio termina como uno de los éxitos del curso con una media del 10% de cuota y ¿A qué estás esperando? (9,7%) recoge el testigo en la noche del jueves.

laSexta, por su parte, se sitúa nuevamente por delante de su competidor, anotando en abril un 6% de cuota de pantalla y repitiendo como la 3ª cadena privada más vista de España. Este mes ha vivido importantes acontecimientos: El Intermedio ha celebrado sus 20 años de historia con su máximo mensual en casi dos años y su mes más visto en año y medio, superando también a su directo competidor y han llegado dos estrenos de mucho peso para el canal: Cara al show con Marc Giró y La noche de Aimar, que han aterrizado en las noches de martes y miércoles, respectivamente.

En Prime Time, destaca otro mes más Lo de Évole, que continúa como lo más visto de la cadena y cierra temporada igualando la cuota de la anterior, la mejor de los últimos cuatro años y laSexta Xplica, en su mejor abril histórico y el programa de actualidad más visto de los sábados.

Completando una vez más la triple corona, Atresmedia (25,3%) suma 36 meses consecutivos de liderazgo entre grupos, en esta ocasión con la mayor distancia en un mes de abril de los últimos cuatro años, +2,2 puntos, pese a tener un canal menos que éste.