Las lágrimas de Dan Levy al recordar a Catherine O'Hara y revelar que pensaba hacer una secuela de Schitt's Creek

Dan Levy ha sido contundente sobre el futuro de Schitt's Creek. El actor y creador ha confirmado que no habrá secuela de la exitosa serie tras la muerte de Catherine O'Hara, una de sus protagonistas más icónicas.

Durante una entrevista reciente con CBS Sunday Morning, Levy no ha podido evitar emocionarse al recordar a su compañera y al hablar de la posibilidad de continuar la historia: "No… no se puede", afirma, dejando claro que seguir adelante sin ella no es una opción.

El actor ha explicado que, antes de su fallecimiento, sí había contemplado la idea de una continuación. Sin embargo, la muerte de O'Hara, quien interpretaba a la inolvidable Moira Rose, cambió por completo sus planes.

Levy visitó recientemente el set donde se rodó la serie, en Ontario, y reconoce que la experiencia fue profundamente emocional: "Es duro volver… no pensaba que tendría una reacción tan fuerte", confiesa entre lágrimas, recordando los momentos compartidos con la actriz.

Catherine O’Hara como Moira Rose en Schitt’s Creek | CBC

Más allá de la ficción, el vínculo entre ambos iba mucho más allá de la pantalla. O'Hara llevaba décadas colaborando con la familia Levy, lo que hacía su presencia aún más esencial dentro del universo de la serie. Para Dan Levy, su pérdida no solo es personal, sino también creativa: considera que su personaje era insustituible.

El creador también ha querido destacar el impacto que tuvo la actriz en el público y en la industria, señalando que el cariño recibido tras su fallecimiento ha sido un consuelo en medio del duelo.

Catherine O’Hara como Moira Rose en Schitt’s Creek | CBC

Así, aunque Schitt's Creek fue un fenómeno global y dejó la puerta abierta a futuras historias, Levy ha decidido cerrarla definitivamente. Sin Catherine O'Hara, asegura, no hay forma de continuar una serie que, en gran parte, se construyó alrededor de su carisma y talento.