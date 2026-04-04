En busca de un nuevo Aragorn: Andy Serkis confirma que Viggo Mortensen será reemplazado en la próxima película de El Señor de los Anillos

La Tierra Media tiene un prometedor futuro por delante más allá de la serie Los Anillos de Poder. Después de que Peter Jackson estrenara la última cinta de El Hobbit en 2014, los largometrajes sobre los materiales de J.R.R Tolkien estaban paralizados a excepción de la película de animación La guerra de los Rohirrim (2024).

Ahora, esta saga de fantasía medieval tendrá dos proyectos que han levantado la expectación de los fans. Por un lado, se ha confirmado una nueva película de El Señor de los Anillos tras la muerte de Frodo y, por otro, una historia centrada en el personaje de Gollum.

Así, El Señor de los Anillos: La caza de Gollum está en camino, aunque no habrá una reunión familiar.

Elijah Wood, Andy Serkis, Sean Astin en El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey | Cordon Press

Andy Serkis, que retomará su papel de Gollum y dirigirá el proyecto, reveló que el equipo de la película está buscando un nuevo actor para Aragorn.

"No sé qué se rumorea en este momento, pero sé que hay mucha especulación", dijo Serkis a Screen Rant. "Pero digamos que estamos buscando a alguien para el papel y estamos en camino de encontrar a la persona adecuada", explicó, aunque Mortensen sugirió a GQ en 2024 que estaría dispuesto a volver a interpretar al personaje.

Viggo Mortensen y Liv Tyler en 'El Señor de los Anillos' | New Line Cinema

Mientras, Ian McKellen confirmó el año pasado que volvería como Gandalf, según ha recordado The Hollywood Reporter, y Elijah Wood ha dado a entender que volverá a interpretar a Frodo.

Otra integrante confirmada del reparto es Kate Winslet, pero no se han desvelado detalles sobre el personaje al que dará vida. Además, parte del equipo artístico de las trilogías volverá así como Peter Jackson en su faceta de productor.

Antes de que los fans exploten contra el cambio de Aragorn, cabe señalar que el personaje humano es significativamente más joven en esta nueva película, pues Mortensen tenía 40 años cuando comenzó a rodar La Comunidad del Anillo y ahora tiene 67.

Viggo Mortensen en 2025 | Getty Images

En cuanto a que McKellen retome el papel de Gandalf es más fácil debido a que al actor lo hicieron parecer más mayor y su rostro está algo oculto bajo unas largas barbas y cabello.

La caza de Gollum tiene previsto su estreno en cines el 17 de diciembre de 2027.