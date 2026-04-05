El accidente de Jonathan Majors en pleno rodaje: cae por una ventana y su compañero resulta herido

Jonathan Majors iba a ser el próximo Thanos del Universo Cinematográfico de Marvel con su papel de Kang, pero fue despedido tras ser declarado culpable de agresión y acoso a su exnovia en 2023.

El actor evitó la cárcel, aunque el escándalo tuvo consecuencias profesionales inmediatas, perdiendo además múltiples proyectos y patrocinadores.

A pesar de la condena, ahora, el intérprete está volviendo a la actuación con varios trabajos con los que retomar su carrera. Sin embargo, el rodaje de su próxima película ha sido todo un caos.

El actor Jonathan Majors | Gtres

Majors ha sufrido unaparatoso accidente junto a un compañero actor tras precipitarse desde dos metros de altura por una ventana.

Su coprotagonista, JC Kilcoyne, de hecho tuvo que ser atendido por los servicios médicos debido a las heridas sufridas. Tal y como ha desvelado Deadline, necesitó puntos de sutura en las manos, aunque ambos se encuentran bien.

El vídeo del accidente ha sido revelado por este mismo medio y se muestra cómo Majors y Kilcoyne se caen durante la toma de una escena al apoyarse en una ventana y ésta desprenderse.

Según Deadline, la ventana había sido reemplazada previamente por una lámina de vidrio templado sin asegurar, la cual debía romperse durante el rodaje de otra escena de acción.

Por su parte, Majors se ha pronunciado tras revelarse el vídeo: "Estoy bien. Me alegró estar en el set y ayudar a contar la historia. Agradezco a todos los que se preocupan por mi seguridad, la del elenco y la del equipo. ¡Será una gran película y estoy deseando que los fans la vean!", declaró a TMZ.

Junto a ello, Variety ha asegurado que el incidente ocurrido en el set solo ha sido uno de los varios que llevaron al equipo de producción a declararse en huelga por motivos de seguridad.

Los medios citados han añadido que el rodaje de la cinta ha continuado y las productoras están buscando reemplazar a los miembros del equipo que se encuentran en huelga.