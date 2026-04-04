Blake Lively se pronuncia tras desestimarse la mayoría de acusaciones contra Justin Baldoni y saca a relucir "su dragón"

El pasado jueves 2 de abril, el juez del caso entre Blake Lively y Justin Baldoni, Lewis Liman, desestimó 10 de las 13 demandas presentadas por la actriz, incluidas las de acoso sexual, difamación y conspiración. Un duro revés para los intereses de la protagonista de It Ends With Us que continúa adelante con tres demandas relativas a la presunta campaña de desprestigio: represalias, complicidad en represalias e incumplimiento de contrato.

Un día después de que se hayan retirado estas acusaciones, Lively se ha pronunciado en redes sociales para mandar un mensaje en el que deja claras sus intenciones de cara al juicio que se celebrará el próximo 18 de mayo en Nueva York.

Blake Lively a su salida de los juzgados de Nueva york a una comparecencia por su demanda a Justin Baldoni | Reuters

Agradeciendo el fallo del Tribunal por permitirla que el núcleo de su caso se presente ante un jurado, la actriz ha destacado que "lo último que quería en mi vida era una demanda, pero presenté este caso debido a las represalias generalizadas que enfrenté, y sigo enfrentando, por pedir en privado y profesionalmente un entorno de trabajo seguro para mí y para los demás".

"Espero que la decisión del Tribunal muestre a otros que, por incomprensiblemente doloroso que sea, se puede alzar la voz. No se distraigan con la telenovela digital", ha señalado Lively, rechazando tratar este caso como un "drama de celebridades" ya que "el dolor físico de la violencia digital es muy real. Es abuso. Y está en todas partes. No solo en las noticias, sino en sus comunidades y colegios".

Justin Baldoni y Blake Lively en It Ends with Us | Cordon Press

"Nunca dejaré de hacer mi parte en la lucha para exponer los sistemas y las personas que buscan dañar, avergonzar, silenciar y tomar represalias contra las víctimas. Sé que es un privilegio poder alzar la voz", ha finalizado esta carta publicada a través de sus Instagram Stories añadiendo un emoticono de dragón en referencia a los mensajes de texto que envió comparándose con el personaje de Khaleesi de Juego de Tronos y llamando a Ryan Reynolds y Taylor Swift "sus dragones".

Previamente, en un comunicado emitido por la abogada de Lively, Sigrid McCawley, se afirmó que la intérprete había logrado ya lo que se proponía, añadiendo que estaba deseando testificar en el juicio de mayo, "y seguir arrojando luz sobre esta forma cruel de represalias en línea para que sea más fácil detectarla y combatirla".