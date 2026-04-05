Brian Cox critica duramente a Margot Robbie, Jeremy Strong y más estrellas: "Voy a decir lo que me dé la gana"

Si hay un actor que no deja títere con cabeza ese es Brian Cox. El intérprete siempre se ha caracterizado por sus ásperos papeles y por no callarse lo que opina fuera de la pantalla y en un nueva entrevista ha hablado sin filtros sobre varias estrellas.

En anteriores ocasiones, Cox ya criticó a compañeros como Jeremy Strong por su método de actuación. Ahora, ha añadido a su lista negra nombres como los de Margot Robbie o Quentin Tarantino.

"A la mierda con todo ¡Ya no quiero tener cuidado! Cumpliré 80 años este año. Voy a decir lo que me dé la gana", ha manifestado la estrella británica en el periódico británico The Times, asegurando que muchas veces su mujer le advierte que tenga cuidado con lo que dice.

Brian Cox como Logan Roy en 'Succession' | HBO Max

Así, entre sus nuevos objetivos ha estado Margot Robbie por su papel en Cumbres Borrascosas, película que no ha visto, aunque la versión de 1939 sea una de sus cintas favoritas.

El actor hizo una imitación del acento australiano de Robbie antes de añadir que Margot "es demasiado guapa para ese papel, creo que debería tener algo más de gitana, pero no me corresponde juzgar, puede que sea una película brillante".

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres Borrascosas | Warner Bros

Cox también habló sobre su disputa con Daniel Day-Lewis, que comenzó cuando criticó la actuación de método de su coprotagonista de Succession, Jeremy Strong, en 2023. Lewis le dijo a Cox el año pasado que dejara de "dar sermones", algo a lo que el actor no respondió, reconociendo que no quería hablar más sobre Strong, al que califica como un "buen actor", porque le había "rogado que dejara de hablar de él".

Jeremy Strong en 'Succession' | HBO Max

Otro de los nombres a los que ha apuntado ha sido el de Quentin Tarantino, a quien ha calificado como alguien "engañoso" comparando su trabajo detrás de las cámaras: "Me gusta honrar la actuación del actor. En una película de Quentin Tarantino, todo lo que ves es Quentin Tarantino. Ese no soy yo. No quiero hacer eso".

No es la primera vez que el actor ha cargado contra sus compañeros. Algunas de las más recordadas fue cuando publicó sus memorias, Putting the Rabbit in the Hat, en 2022, en las que reveló que rechazó el papel del gobernador en la saga de Piratas del Caribe y que se sintió aliviado de hacerlo porque Johnny Depp era "demasiado exagerado y sobrevalorado".

Posteriormente, Cox lamentó sus comentarios y dijo que "simplemente fue duro" con Depp, añadiendo que "buscaba el chiste fácil" y se arrepintió.

Johnny Depp | Getty

Tampoco se libró Ian McKellen, del que dijo que su actuación en X-Men no era de su agrado. A Edward Norton le calificó como "un auténtico fastidio", y a Kevin Spacey, como "un hombre estúpido".

Por último, sobre Gary Oldman dijo que su interpretación como Winston Churchill en la película por la que ganó su Oscar fue "una chapuza" hecho "para complacer al público".