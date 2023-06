Lily-Rose Depp, pillada metiéndose mano con su novia por la calle en un tórrido encuentro

Lily-Rose Depp está en un momento muy dulce a nivel personal y profesional. La hija de Johnny Depp acaba de estrenar en HBO Max 'The Idol', la nueva serie del creador de 'Euphoria', Sam Levinson, junto a Abel Tesfaye, quien actúa junto a Lily.

La actriz está encantada con la experiencia de haber podido estar en 'The Idol' y no duda en dar las gracias a The Weeknd por poder haber compartido este momento tan especial con él.

Pero, además, la suerte también sonríe a la joven a nivel sentimental ya que acaba de empezar a salir con la rapera conocida como 070 Shake, llamada Danielle Balbuena. La pareja disfrutó hace unos días de un romántico día por las calles de Nueva York donde fueron a comer juntas al restaurante Lure FishBar y después se fueron de compras en tiendas como Balenciaga o The Vintage Twin.

Pero, en un momento del día, pillaron a Lily-Rose y 070 Shake en un momento un tanto subido de tono donde se puede ver a las chicas besándose o metiéndose mano por la calle.

Fue el pasado 11 de mayo cuando Lily-Rose confirmó que estaba saliendo con la artista tras publicar una imagen en Instagram donde escribía: "4 meses con mi crush". Después de esta noticia pudimos ver el caluroso recibimiento que 070 Shake tuvo con Lily-Rose a su llegada del Festival de Cannes donde se fundieron en un beso tras su llegada al aeropuerto.