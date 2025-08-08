Primer tráiler de The paper: El regreso al universo de The Office con uno de sus personajes originales

The Office es una serie ajena al paso del tiempo. Se emitió entre 2005 y 2013; sin embargo, todavía hoy en día, sigue siendo relevante. Las plataformas de streaming se pelean por sus derechos y la audiencia responde, revisitando una y otra vez las hilarantes historias en la oficina de Dunder Mifflin.

Han pasado 12 años desde que el documental llegara a su fin y ahora, el mismo equipo que nos enamoró de Michael, Pam, Jim y Dwight, vuelve a Peacock con un spin-off: The Paper.

El tráiler recupera la esencia de la serie original, presentando un escenario muy similar, personajes caricaturescos y una trama envuelta en papel. Aunque, en esta ocasión será un periódico lo que se intente sacar adelante.

Tal y como se puede ver en el primer avance, el personaje interpretado por Domhnall Gleeson (de la saga Harry Potter) llega como nuevo editor del periódico local Toledo Truth Teller. ¿Su misión? Convertirlo en un medio relevante y prestigioso. ¿El problema? Nadie en la redacción parece dispuesto a trabajar más de la cuenta.

En especial (y nos ponemos en pie), Óscar. El personaje de The Office vuelve para quedarse, aunque no parece estar nada satisfecho con la realización de un nuevo documental. "Voy a hacer que sea imposible de utilizar", dice a la cámara: "J**er, utilizad eso".

Así pues, tras más de una década, por fin volveremos a las oficinas. Un regreso muy esperado que, si bien jamás borrará el legado de Michael Scott y compañía, ha hecho que muchos empiecen a tachar días en el calendario.

El estreno será el próximo 4 de septiembre en Estados Unidos en Peacock y, en España, será SkyShowtime la encargada de presentarla en plataformas. Eso sí, todavía no hay una fecha oficial para ello.