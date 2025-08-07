DE MÉDICO A PACIENTE
Las palabras de Camilla Luddington, de Anatomía de Grey, tras haber sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune
Camilla Luddington, la actriz que interpreta desde 2012 a la doctora Jo Wilson en Anatomía de Grey, ha revelado en su podcast que ha sido diagnosticada con una enfermedad autoinmune: "No había forma de aguantar el día".
Interpretar durante más de una década a la doctora Jo Wilson en Anatomía de Grey no ha preparado a Camilla Luddington para vivir en primera persona lo que significa estar del otro lado en calidad de paciente.
En un episodio de Call It What It Is, el podcast que tiene junto a su compañera de reparto Jessica Capshaw, Camilla ha revelado que ha sido diagnosticada con tiroiditis de Hashimoto, unaenfermedad autoinmune que afecta la tiroides.
La actriz contaba que se realizó un análisis de sangre hace aproximadamente dos meses y recibió el diagnóstico: "Recuerdo haber oído las palabras 'enfermedad autoinmune' y pensar: '¿Qué cojones?'. Y luego me dijeron que tenía algo llamado hipotiroidismo de Hashimoto, y que era muy común".
"Cuando dijeron que era una enfermedad autoinmune me asusté un poco. Después, cuando dijeron que era muy común, pensé: 'Qué pena, pero bueno'", se sinceraba.
"Me sentí aliviada. Sentí que tenía la respuesta a algo que sabía que me estaba pasando. Y como sufro de ansiedad, una parte de mí se preguntaba: '¿Me estoy engañando a mí misma?'", confesaba la actriz.
Luddington ha explicado que experimentaba fatiga extrema, sensación persistente de frío, "niebla mental" y pérdida de energía: "Si nos has estado escuchando, sabrás que bromeo sobre mi pereza. Más lenta, cansada, con ganas de ir a la cama, me encanta la siesta. Nunca se me ocurrió que pudiera haber una razón médica para eso".
La fatiga que sentía la intérprete era tal que le impedía mantener su rutina diaria: "No importaba cuánto hubiera dormido la noche anterior. No había forma de aguantar el día".
Según ha explicado Camila, "la confusión, depresión, piel seca y pérdida de cabello" pueden ser otros de los síntomas de la patología.
Pese a haber confesado su "ansiedad", el testimonio de Camila Luddington refleja la importancia de escuchar al cuerpo y buscar respuestas médicas ante síntomas persistentes.
