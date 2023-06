Lily-Rose compara su infancia como hija de Johnny Depp con la de su personaje en 'The Idol'

Lily-Rose Depp se está convirtiendo en una estrella tras su aparición en el nuevo estreno de HBO Max, 'The Idol'. La serie, protagonizada por Abel Tesfaye (The Weeknd) y la hija del famoso Johnny Depp, está dando mucho de que hablar por sus controvertidas escenas de sexo gráfico, nudismo, consumo de drogas y la polémica en torno a su director, Sam Levinson ('Euphoria').

A pesar de las críticas de la serie, Lily-Rose ha asegurado que el rodaje de 'The Idol' ha sido su "experiencia más especial" donde interpreta a Jocelyn, una estrella del pop que está recuperándose de un brote psicótico tras el fallecimiento de su madre. Mientras trabaja en su nuevo álbum, Jocelyn visita un club en Hollywood en el que conoce al personaje interpretado por The Weeknd, Tedros, un líder de culto secreto del que se enamora perdidamente.

Los actores lo han dado todo para interpretar a sus personajes, hasta el punto de que la actriz aseguró que en ocasiones debía alejarse de Abel por lo mucho que se metía en su papel.

The Weeknd y Lily-Rose Depp en 'The Idol' | HBO Max

Depp se ha comparado a sí misma con su personaje en una entrevista para EW y ha asegurado que, a pesar de que ambas comparten el hecho de haber comenzado muy pronto en la industria cinematográfica y musical respectivamente, sus personalidades y experiencias no tienen nada que ver.

"La historia de fondo en la que pensamos para Jocelyn es que ella es alguien que ha estado trabajando básicamente desde que pudo hablar. Era una niña actriz, tenía una madre que era muy insistente en ese sentido y, en realidad, la crio para que fuera una artista capacitada, y esa fue su educación. Pero, realmente, no fue la mía", ha afirmado Depp.

Johnny Depp con sus hijos con Vanessa Paradis, Lily-Rose y Jack, cuando eran pequeños | Cordon Press

La actriz, a continuación, ha asegurado que no ha afectado a su infancia tener padres famosos, como el actor Johnny Depp y la cantante, actriz y modelo Vanessa Paradis: "Quiero decir, mis padres definitivamente hicieron todo lo posible para darnos a mi hermano y a mí la infancia más 'normal' que pudiéramos tener. Obviamente, no llegó a ser totalmente normal, pero al menos nos dieron una sensación de normalidad y una sensación de la infancia y la libertad y poder jugar y todo eso. Así que nuestras infancias son bastante diferentes. Por supuesto, al experimentar esta industria desde una edad temprana, hay partes de eso que me ayudan a entender la perspectiva de Jocelyn un poco mejor, pero aún así, definitivamente venimos de lugares diferentes".

"Hay algo que dice mi personaje en uno de los tráileres, que es: "'No hay nada sobre mí que sea identificable'. Me encanta la autoconciencia que tiene, que no es como los demás. Aunque es de carne y hueso como todos los demás, su vida no se parece a la vida de mucha gente, y está en una situación muy particular. El hecho de que ella no se avergüence de eso dice mucho sobre quién es ella como persona", ha asegurado la actriz que afirma haber disfrutado mucho de interpretar a su personaje en la ficción aunque no tengan tanto en común como puede parecer.