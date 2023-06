Lily-Rose Depp revela lo difícil que fue trabajar con The Weeknd en 'The Idol': "Me mantenía alejada de él"

'The Idol' dará que hablar en las próximas semanas con sus 6 episodios, donde su creador, Sam Levinson, ha representado la que es, según rezaba el primer tráiler, "la historia de amor más sórdida de todo Hollywood".

La expectación con esta serie se confirmó en el reciente festival de Cannes debido a la multitud de reacciones que generó sus primeros episodios, no dejando indiferente a nadie. En su alfombra roja, Lily-Rose Depp ya atrajo todas las miradas junto a The Weeknd, en la por fin habló de su padre, Jonhny Depp, tras meses guardando silencio: "Estoy súper feliz por él. Estoy muy emocionada".

Pero el camino hasta el estreno de 'The Idol' no ha sido fácil pues diversos medios, entre ellos Rolling Stone, expuso supuestos informes en los que aseguraban un entorno tóxico dentro del rodaje, en el que el cantante tuvo mucho peso creativo: "Era como una tortura sexual pornográfica".

Abel Tesfaye, Lily-Rose Depp y Sam Levinson en Cannes | Reuters

A pesar de ello, la propia Depp lo negó: "Para ser algo que, por supuesto, explora temas más oscuros y tiene algunos momentos emocionales bastante pesados ​​y todo eso, la vibra en el set era bastante alegre".

Ahora, ante el estreno de 'The Idol', la actriz ha hablado para Entertainment Weekly sobre cómo fue compartir escena con Abel 'The Weeknd' Tesfaye en su última aventura cinematográfica: "No creo que nadie haya sido un actor de método por completo, nadie perdió la cabeza".

The Weeknd y Lily-Rose Depp en 'The Idol' | HBO

"Bueno, a veces, cuando Abel se pone... No quiero revelar demasiado sobre el personaje de Abel, pero cuando estaba en modo Tedros (su personaje), me mantenía alejada de él. Yo pensaba: 'Él está en su zona en este momento'", explicó la intérprete sobre la distancia que cogió con el artista, que interpreta a un manipulador empresario del mundo de la música que además es líder de una especie de culto.

El reparto de la serie, disponible desde el 5 de junio, incluye a la estrella de 'Showgirls' Elizabeth Berkley, el joven cantante Troye Sivan o la integrante del grupo de K-Pop Blackpink, Jennie Kim.