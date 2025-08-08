Ponte en mi lugar de nuevo ya en cines: Lindsay Lohan, Jaime Lee Curtis y el resto del reparto nos cuentan los secretos de la secuela

Corría el año 2003 cuando Disney decidió hacer un remake de Ponte en mi lugar. Así, toda una generación se enamoró de la historia de una madre y una hija que intercambiaban los cuerpos.

Han tenido que pasar 12 años para que Lindsay Lohan y Jaime Lee Curtis volvieran a interpretar a estos personajes. Esta vez lo han hecho junto a Julia Butters en el papel de la hija de Lohan, Sophia Hammers como la hija de su prometido, Manny Jacinto como el prometido en cuestión y Chad Michael Murray recuperando su papel de la primera entrega.

Un reparto de lujo que nos ha desvelado algunos de los secretos en torno al rodaje de Ponte en mi lugar de nuevo.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en Ponte en mi lugar 2 | Disney

La química en pantalla

Tanto el talento original como las nuevas protagonistas han sabido transmitir la misma química que surgió en la primera parte. Algo que la propia Curtis ha querido exponer: "Llega un momento en el que cuatro actrices entran en la misma habitación teniendo los cuerpos intercambiados y la directora dice acción", recuerda para detallar que "no podían parar de reír" y que "todos sabían que iba a funcionar".

Una química que, según ha contado Hammers, viene de una amistad tras las cámaras con el resto del elenco. "Nos abrazamos en el pasillo y me enseñó una mesa secreta de postres" comenta la actriz sobre su relación con Manny Jacinto: "Lo amo muchísimo". Mientras que Chad ha ensalzado el trabajo de las jóvenes estrellas: "Vemos a Sophia y Julia emerger a lo grande, aunque siempre han estado, pero su aparición en este mundo es épica".

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan en Ponte en mi lugar 2 | Disney

Una producción liderada por mujeres

"Este es un proyecto liderado por mujeres", explica Curtis. "Nisha Ganatra, nuestra directora, dos de nuestras principales productoras", continúa mientras hace un repaso del equipo: "Las ejecutivas de Disney eran mujeres, el equipo de publicidad son mujeres, el elenco está liderado por mujeres, la estrella de pop es una mujer joven, la diseñadora de vestuario, la editora...".

Butters complementa las palabras de Curtis. "He tenido mucha suerte de trabajar con Tarantino, Spielberg y los hermanos Russo", dice antes de concretar que trabajar con una directora era "la clase de experiencia personal que necesitaba específicamente a esta edad".

Ponte en mi lugar de nuevo | Disney

Las aportaciones del reparto a la secuela

Lohan ha explicado cómo ha contribuido a dar vida a la esencia de la película más allá de la interpretación. "En cada película que hago siempre me involucro mucho en el departamento de vestuario porque durante toda mi vida he usado la moda", explica: "Lo veo como una forma de cambiar al personaje a través de la ropa".

Por su lado, Curtis ha demostrado que sabe tomarse las cosas con humor, en especial si es sobre ella misma. "Tuve mucho que ver con lo de burlarme de mi edad", recuerda, "no tengo vanidad al respecto". Y así lo ha dejado claro: "Te haces mayor y empiezas a parecerte a una manzana seca".

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis | Gtres

El futuro de Ponte en mi lugar

No hay una tercera entrega confirmada; sin embargo, Manny Jacinto ya se ha imaginado cómo sería una nueva secuela de la franquicia. "Ahora estamos en un trío con Eric, Anna y Jake", refiriéndose al trío amoroso que surgiría con su personaje, el de Lohan y el de Chad: "Sería el 'frikiest fryday', sí", referenciando el título original de la película (Frikier Friday).

Chad ha ido más allá para confirmar que "hay algunas ideas apareciendo por ahí", pero no da más pistas: "Veremos qué pasará".

Ponte en mi lugar de nuevo se ha estrenado exclusivamente en cines. Un regreso muy esperado por muchos y las expectativas han sido totalmente cumplidas.