El apasionado beso de Lily-Rose Depp con su novia con el que no esconden su amor

Lily-Rose Depp confirmó el pasado 11 de mayo su relación con la rapera 070 Shake compartiendo varias fotos en sus historias en su cuenta de Instagram en las que escribió: "4 meses con mi crush".

Meses antes de la confirmación, ambas asistieron juntas a la Fashion Week de París que tuvo lugar desde el 27 de febrero hasta el 7 de marzo. Antes de comenzar su relación con 070 Shake, Lily-Rose estuvo saliendo con Timothee Chalamet ('Dune'), Austin Butler ('Elvis') y el rapero francés Yassine Stein.

Depp ha hablado en varias ocasiones sobre su sexualidad. En 2015 participó en una sesión de fotos para Self-Evident Truths que fotografió a personas que no se identificaban como heterosexuales al 100%. La fotografía actualmente se encuentra eliminada, pero la actriz comentó que ella consideraba que "caía en algún lugar del amplio espectro".

En 2016 en una entrevista para Nylon, la actriz hizo referencia a aquella sesión de fotos y explicó: "Mucha gente se tomó aquello como mi salida del armario, pero eso no era lo que estaba tratando de hacer".

"Lo hice para decir que no tienes que etiquetar tu sexualidad. No tienes que etiquetarte a ti mismo porque no está tallado en piedra. Es muy fluido y hay mucha presión en que los niños se etiqueten y digan, 'así es cómo soy, esto es lo que me gusta'. No hace falta que te etiquetes", añadió.

Hace unos días la actriz ha asistido al Festival de Cannes, donde ha coincidido con su padre, Johnny Depp, quién recibió una ovación de 7 minutos.

En Cannes Lily presentó su nuevo proyecto, la serie 'The Idol' dirigida por el director de 'Euphoria', Sam Levinson, y que protagoniza junto al cantante The Weeknd. Arriba en el vídeo de la noticia puedes ver la gran noche que vivieron en la ciudad francesa.

Ahora, después de su acogida en el festival, hemos podido ver su llegada a Los Ángeles y la bienvenida de su novia 070 Shake. Ambas se han reencontrado con un apasionado beso y envueltas en un fuerte abrazo en el aeropuerto.

La actriz también ha hablado sobre su experiencia en el Festival de Cannes para ET: "Fue increíble. Fue como una celebración tan bonita y la culminación de todo lo que hemos pasado juntos, una especie de bonito proceso de la serie y ​​crear esta pequeña familia juntos. Fue muy, muy agradable, especialmente al poderlo celebrar juntos y estamos muy felices por la respuesta de la sala. Fue muy agradable ver la reacción y finalmente poder compartir algo de lo que estamos muy orgullosos con el mundo".

La serie ya es una de las peor valoradas, incluso antes de su estreno, debido al nudismo, las escenas gráficas de sexo y la polémica entorno a Levinson. Depp ha añadido al respecto: "Siempre es un poco triste y desalentador ver cosas malas y falsas que se dicen sobre alguien que te importa y que sabes que no es así. No refleja para nada mi experiencia".

Depp interpreta a Jocelyn, una estrella del pop que está recuperándose de un brote psicótico tras el fallecimiento de su madre. Mientras trabaja en su nuevo álbum, Jocelyn visita un club en Hollywood en el que conoce al personaje interpretado por The Weeknd, Tedros, un líder de culto secreto con el que se involucra sentimentalmente.

'The Idol' tiene previsto estrenarse el 4 de junio en HBO.