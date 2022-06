Matthew Morrison ('Glee'), despedido de un programa por una "relación inapropiada" con una concursante

Los fans de 'Glee' han vuelto a presenciar un escándalo alrededor de uno de sus protagonistas. Y es que muchos de los actores que formaron parte de este fenómeno, hace ya más de una década, no han escapado de la llamada 'maldición de Glee'.

Ahora ha sido el turno de Matthew Morrison, quien dio vida al profesor Will Schuester. La estrella de 43 años abandonó recientemente y sin previo aviso el programa del que era juez, 'So You Think You Can Dance', creciendo la especulación en torno a los espectadores.

Sin embargo, una fuente le ha revelado a People que el actor ha sido despedido por la productora después de que recibieran una denuncia por parte de una concursante, quien aseguró que el presentador había tenido un comportamiento inapropiado con ella.

Según esta fuente, Morrison "se acercó a ella a través de mensajes directos coquetos en las redes sociales": "Se sintió incómoda con el tono de sus comentarios y acudió a los productores, quienes luego involucraron a Fox. Fue despedido después de que hicieran su propia investigación".

Este mismo medio ha señalado que ambos "no tuvieron relaciones sexuales" y "nunca se conocieron fuera del plató".

Matthew Morrison como Will Schuester en 'Glee' | Fox

Matthew Morrison tiene una mujer y dos hijos pequeños

La noticia salta cuando no se ha cumplido ni un año del nacimiento del segundo hijo de Morrison. El intérprete tiene con Renee Puente a Revel James Makai, de 4 años, además de su hija Phoenix Monroe, de solo 11 meses.

Morrison y Puente llevan siete años casados y esta publicó una imagen en Instagram en la que hablaba de la estabilidad emocional junto a una imagen de su familia: "Cuando la vida parece realmente triste y la oscuridad es densa y pesada, deja que la gratitud por las cosas más pequeñas te ayude a recuperarte. Puedes sentirte tembloroso e inestable. Ahí es cuando pides ayuda a tu tribu".

"Está jodidamente oscuro ahí afuera en este momento, gente. Por favor, haz lo que puedas para traer luz sobre la tierra. Amor por aquellos que están muy heridos", escribió.

