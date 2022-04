Lea Michele cuenta cómo enseñó su vagina a Jonathan Groff "alumbrando con una lámpara"

Los conocemos principalmente por su participación en la serie 'Glee', pero lo cierto es que la relación entre Lea Michele y Jonathan Groff se remonta a unos años antes, cuando coincidieron en 'Spring Awakening', un musical de Broadway de temática adolescente, y con muchas referencias a la sexualidad de sus personajes.

HBO estrenará el 3 de mayo un documental sobre aquella obra, y sobre el recorrido que tuvieron sus estrellas después, entre las que destacan esta pareja de amigos que están aún más unidos con el paso de los años.

Según Entertainment Weekly, que ha podido tener acceso al documental 'Spring Awakening: Those You've Known', Lea Michele confiesa las peculiaridades en su relación de amistad con su compañero de reparto: "Pronto nos empezamos a sentir muy cercanos y entrelazados".

Y por lo que cuenta la actriz en el documental, hasta el punto de compartir muchas intimidades: "Una vez literalmente le enseñé mi vagina". Jonathan Groff, abiertamente homosexual, contaba con 21 años entonces, y Michele con 19. Ahora tienen 37 y 35, respectivamente.

"Me acuerdo de que me dijo: 'Nunca le he visto la vagina a una mujer, ¿me enseñarías la tuya?...', y yo le dije: 'Claro'. Cogí una lámpara de mesa para alumbrar... y se la enseñé. Así de cercanos somos el uno con el otro", detalla la actriz en el documental. Aunque confiesa también que no ocurrió lo mismo por parte de Jonathan Groff: "Nunca lo he visto desnudo ni he visto su pene".

De hecho, en aquel musical trataban el tema de la exploración sexual en la adolescencia, siendo dos de los protagonistas. Era algo que no les quedaba muy lejano, por lo jóvenes que eran en aquel momento. Para algunas escenas de la obra debieron trabajar más su intimidad y confianza personal, y por lo que cuenta Michele, no cabe duda de que lo hicieron.

Pronto sabremos si la pareja de amigos que interpretaba a Jesse y Rachel en 'Glee' tiene algo más que contar en este documental. Por ahora conocemos que su buena relación se mantiene. Así lo prueba una de las fotos que Lea Michelle compartió en su Instagram, en la que veíamos a Jonathan Groff cogiendo en brazos a su hijo Ever, que tiene con el empresario Zandy Reich.

Seguro que te interesa:

No lo olvida: Lea Michele recuerda a Cory Monteith en el día que se cumplen 8 años de su muerte