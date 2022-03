Laura Londoño cuenta la verdad sobre cómo consiguió su papel en 'Café con aroma de mujer'

Laura Londoño es una de las protagonistas de la telenovela del momento, 'Café con aroma de mujer', donde interpreta La Gaviota. El éxito de esta serie le ha cambiado la vida por completo, catapultándola a la fama internacional. Ahora, la actriz ha contado cómo consiguió su papel en esta exitosa serie.

La historia de amor de Sebastián Vallejo, personaje al que William Levy da vida, y Gaviota, interpretada por Londoño, ha cautivado a miles de fans, que siempre están encantados de conocer más detalles acerca de la serie o el elenco.

¿Cómo consiguió Laura Londoño el papel de La Gaviota?

Laura Londoño lleva muchos años actuando en telenovelas, sin embargo su trabajo era conocido principalmente entre el público latinoamericano.

Pero su participación en 'Café con aroma de mujer' fue totalmente diferente. De hecho, la actriz ha confesado que consiguió su papel de La Gaviota casi por obra del destino: "Me llamaron para proponerme audicionar para este personaje. Me preguntaron si me interesaba y yo lo primero que dije fue '¡obvio, sí!'".

Laura Londoño se siente orgullosa de su carrera como actriz, porque "es bonito sentir que uno está en ese lugar en donde has transcurrido un camino que te permite llegar a ese punto en el que te tienen en cuenta para este tipo de cosas".

La actriz colombiana participó en 'Sin senos no hay paraíso' (2008), donde dio vida a Lina Arango. Más tarde, participó en 'Rafael Orozco, el ídolo' donde cautivó a todo el público colombiano. De hecho, esa actuación le mereció una nominación a los Premios India Catalina y Premios TVyNovelas.

Sin embargo, Laura Londoño últimamente ha estado mucho más centrada en otros asuntos, que van más allá del trabajo: su familia. La actriz dio la bienvenida al mundo a su segunda hija hace a penas unas semanas, y está disfrutando al máximo de su nueva etapa.

