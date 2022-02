'Café con aroma de mujer': Elizabeth Gutiérrez habla por primera vez de su ruptura con William Levy

Desde que el actor William Levy publicó un post en su cuenta de Instagram anunciando su separación de Elizabeth Gutiérrez, y la eliminase momentos después, la pareja ha estado en el foco mediático.

Y es que William Levy y Elizabeth Gutiérrez tienen dos hijos en común y han estado juntos durante más de dos décadas, por eso la noticia impactó tanto a los seguidores de la serie. Además, el actor colombiano ha publicado recientemente misteriosos mensajes e indirectas, que provocaban aún más rumores.

Ahora, para acabar con todos los comentarios, Elizabeth Gutiérrez ha decidido publicar un comunicado en su cuenta de Instagram y explicar qué es lo que está pasando realmente.

Elizabeth Gutiérrez habla por primera vez

Junto a una preciosa foto de su familia, Elizabeth Gutiérrez ha querido compartir unas palabras en las que habla por primera vez sobre su separación con William Levy.

Lo ha hecho para intentar cortar de raíz todos los comentarios y rumores que se han escuchado durante las últimas semanas, pero sobre todo, porque el tema estaba comenzando a afectar a sus hijos.

"Últimamente y por obvias razones hemos sido punto de discusión, de insinuaciones, de suposiciones" comenzó diciendo. "Incluso llegando a atacar a mis hijos y haciendo referencia y cuestionando sus personalidades y valores!! William y yo hemos criado a nuestros hijos con amor y respeto siempre!! enseñándoles lo mejor que hemos podido como padres".

"Siempre le voy a agradecer que me apoyo y sigue apoyando para así poder quedarme en casa y ver y estar ahí para mis hijos... ¡¡¡No hay culpable en esta situación!!! no me alegro de ataques a su persona... ¡¡No lo agradezco!! Él es el padre de mis hijos, ¡¡el hombre más importante!!".

"Deseo siempre lo mejor para él… amor, mucha salud, felicidad, con o sin mi… No es una situación fácil el estar expuesto y estar escuchando diferentes versiones y siendo un punto de ataque. Solo él y yo sabemos todo lo que hemos pasado", concluyó Elizabeth Gutiérrez.

Parece ser que definitivamente, la relación ha llegado a su fin, pero su respeto, cariño y amor por la familia les seguirán uniendo para siempre.

...

Seguro que te interesa...

'Café con aroma de mujer': Carmen Villalobos pone una condición para hacer otra temporada