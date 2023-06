Kim Cattrall, en su lucha contra el envejecimiento, asegura que lo más importante es "un buen cirujano": "Hay rellenos, botox..."

La actriz Kim Cattrall volverá a interpretar al mítico personaje de Samantha Jones en un cameo que veremos en la temporada 2 del su spin-off de 'Sexo en Nueva York, 'And Just Like That...'. Una noticia que nadie esperaba ya que todo el mundo conoce que la actriz no tiene ningún tipo de relación con el resto de sus compañeras de la serie.

La estrella de "Sexo en Nueva York" ha sido muy contundente con su vuelta a la serie y aseguró que no volvería si no se cumplían estas estrictas condicionesque no dejaron indiferente a nadie. A raíz de este anuncio, y de la publicación del tráiler de la segunda temporada que podemos ver arriba, la actriz ha querido sincerarse en una entrevista para 'Sunday Times' sobre la moda, su familia y su enfoque evolutivo del envejecimiento en el ojo público.

Las actrices de 'Sexo en Nueva York', Kim Cattrall, Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker | Getty

"Ahora tengo 66 años y estoy luchando contra el envejecimiento de todas las formas posibles", se sincera Cattrall. "Ahora hay muchas otras alternativas, tratamientos que estimulan el propio cuerpo para luchar contra el envejecimiento. Hay rellenos, botox, hay tantas cosas diferentes que puedes investigar, probar y ver si es para ti".

Cattrall señaló que esta vía sólo funciona "si tienes el dinero y, lo que es más importante, el cirujano adecuado", y añadió: "No se debe acentuar demasiado. Quieres seguir pareciéndote a ti misma".

Kim Cattrall como Samantha en 'Sexo en Nueva York' | HBO

Es un giro de 180 grados con respecto a su postura anterior sobre el tema; en 2011, cuando la actriz dijo al 'Daily Mail' que "quería abrazar el envejecimiento porque creo que eso es lo interesante".

"Miro a gente como Judi Dench, que tiene 70 años, y pienso: '¿De que demonios estoy asustada?", dijo entonces. "Sin una frente con arrugas quien diría que has vivido una vida".

Ahora, Cattrall se prepara para interpretar a una magnate del maquillaje en la nueva película de Netflix "Glamorous" y donde se reencontrará con Patricia Field, la diseñadora de vestuario de 'Sexo en Nueva York' y amiga íntima de la actriz.

"Quiero parecer la mejor versión de mí misma. Así que hago lo que puedo, porque afortunadamente tengo fondos para hacerlo", continuó la estrella de 'Mannequin'. "No es sólo una cuestión de vanidad. Interpreto a un prototipo de mujer que tiene un aspecto concreto. Y profesionalmente me cuido".

El reparto de 'And Just like that' va a contar con la incorporación de nuevas actrices como Nicole Ari Parker y Sarita Choudhury que han asegurado que se sienten "sexys y empoderadas" interpretando a cincuentonas de éxito en la serie. Otros miembros del reparto original de la ficción como Sarah Jessica Parker y Kristin Davis han respondido a los comentarios crueles sobre su apariencia de mujeres mayores que han recibido en estos últimos años.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon en 'And Just Like That' la secuela de 'Sexo en Nueva York' | HBO Max

"Hay tantos comentarios misóginos hacia nosotras que nunca se verán sobre ningún hombre", dijo Parker a 'Vogue' en su sesión de fotos para la portada de diciembre de 2021. Para después añadir: "Sé cómo soy. No tengo elección. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?".

Davis ha dicho que el intenso escrutinio sobre los rostros del reparto fue "un shock": "Puede llegar a ser muy estresante envejecer y que te comparen con tu yo mucho, mucho más joven", dijo Davis, de 58 años, a 'NewBeauty' en 2022.

"Me gusta pensar que la vida es mucho más que nuestro aspecto físico, pero en nuestra cultura es inevitable que, a medida que envejeces -especialmente si eres mujer- tu aspecto físico tenga mucha importancia. Es toda una gran conversación cultural que tenemos que tener, pero, ahora mismo, es difícil", aseguró la actriz.