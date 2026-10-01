Chris Hemsworth presume de su hija de 14 años, India Rose, tras convertirse en campeona de rodeo

La pareja de Chris Hemsworth y Elsa Pataky continúa demostrando que la vida y las escapadas familiares al aire libre y la naturaleza siguen dando grandes frutos en la crianza de sus hijos.

Y es que la estrella de Marvel ha revelado con enorme orgullo que la mayor de sus tres hijos, India Rose, de 14 años, se ha convertido en toda una figura en el arriesgado y complicado mundo del rodeo.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de Instagram este 30 de septiembre, el actor ha mostrado el momento en el que el locutor del evento presentaba a la joven antes de que esta irrumpiera con fuerza en el terreno montada sobre un toro salvaje.

La adolescente demostró una impresionante destreza y capacidad atlética al aguantar sobre el toro durante nueve segundos mientras el público presente la vitoreaba detrás de la valla.

El propio intérprete de Thor, emocionado tras ver cómo la joven se alzaba con la medalla de oro en la competición, ha querido dedicarle unas palabras en sus redes: "Solo quería decir que mi hija es una fiera. La única chica en la competición y se llevó la victoria, un momento de orgullo".

Además de celebrar el triunfo de la adolescente, el actor (que también comparte con Elsa Pataky a sus gemelos Sasha y Tristan, de 12 años) mostró su faceta como gran animador oficial en los momentos previos al inicio del evento.

"Aquí está, la campeona del rodeo", comentaba Chris en un segundo vídeo antes de la prueba. "¿Cómo te sientes, India? ¿Cuánto vas a aguantar? ¿Siete segundos?", le preguntaba a su hija.

Sin embargo, demostrando que dominaba la disciplina a la perfección, India le corrigió entre risas de inmediato marcándole las reglas del rodeo: "¿Siete?" ¿Por qué siete?", le respondió, aclarando que "Tienes que quedarte hasta ocho". Ante la lección de la joven, el actor bromeó entre risas: "Ocho segundos, ¿qué sé yo?".

Esta afición por el deporte de riesgo y la vida de aventura no es una casualidad. Para Hemsworth y Pataky, este tipo de pasatiempos confirma que tomar la decisión de abandonar Los Ángeles para instalarse en Byron Bay (Australia) fue lo idóneo para su familia.

Durante su participación el pasado 23 de febrero en el podcast Smartless, Hemsworth explicó cómo fue su propia infancia rodeado de naturaleza en las colinas australiana: "Vivíamos a unos 20 minutos de las principales zonas residenciales de Melbourne, en las colinas", comentando que "el vecino más cercano estaba a uno o dos kilómetros de distancia".

Un ambiente salvaje que propició su espíritu aventurero: "Todo era selva tropical a nuestro alrededor", añadió el actor, concluyendo que vivían "aventuras al aire libre e interpretaban diferentes personajes", una filosofía de vida al aire libre y deportiva que hoy, sin duda, su hija India Rose continúa en su afición en las pistas de rodeo.