Kaley Cuoco da a luz a su segunda hija y su nombre seguro que lo conoces si eres de Madrid

La estrella de televisión Kaley Cuoco y su prometido, el actor Tom Pelphrey, han dado la bienvenida a su segunda hija, nacida el pasado lunes 12 de octubre de 2026.

La actriz fue la encargada de hacer pública la feliz noticia este miércoles 14 de octubre a través de un emotivo anuncio en su cuenta de Instagram, acompañado por las primeras fotografías de la recién nacida, entre las que se incluyen un selfie familiar de los tres y algunas instantáneas de cada uno de los padres sosteniendo a la pequeña en brazos.

En su publicación, Cuoco no solo reveló la fecha de nacimiento sino también su curioso nombre: Philomena Carmine Bobby Pelphrey, así como el cariñoso apodo con el que ya la llaman en casa, Philo.

Según el portal especializado The Bump, Philomena es un nombre femenino de origen griego cuyo significado se traduce como "amante de la fuerza, amada" y "amante valiente".

La actriz acompañó las imágenes con: "Philomena Carmine Bobby Pelphrey. No hay palabras para describir este sentimiento una vez más. ¡Qué bendición! ¡Estamos tan agradecidos por el viaje loco, salvaje, lleno de altibajos que nos trajo a nuestra pequeña Philo!"

"La familia está oficialmente completa. ¡Es hora de llevar al bebé de Matilda a casa! @tommypelphrey, la vida explotó en el minuto en que nos conocimos, y los regalos no paran de llegar. ¡Te amo por siempre, papá de niñas!", finalizaba en la descripción de la publicación.

Con esta emotiva llegada, la pareja amplía su hogar junto a su primera hija, Matilda Carmine Richie Pelphrey, de 3 años, nacida el 30 de marzo de 2023, a quien la propia Kaley hizo referencia bromeando sobre llevarle finalmente a su esperada hermanita pequeña.