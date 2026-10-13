Bryan Cranston, devastado por el suicidio de RJ Mitte, su hijo en Breaking Bad: "Íbamos a quedar. No sé si habría cambiado algo"

Bryan Cranston ha compartido un bonito homenaje en memoria de RJ Mitte, actor que interpretó a su hijo Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, tras confirmarse la trágica noticia de su fallecimiento a los 34 años.

A través de un emotivo mensaje, Cranston expresó el profundo dolor que atraviesa tras conocer la pérdida del intérprete: "Me encuentro sumido en la desesperación mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi querido hijo de Breaking Bad, ha fallecido".

"Lo conocí cuando tenía solo 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo. Nacido con parálisis cerebral, jamás permitió que esa dificultad fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación", continuaba.

En su dedicatoria, Cranston recordó los años de rodaje y la evolución personal y profesional de Mitte: "Siempre escuchaba los consejos que le daban sus padres televisivos (Anna Gunn y yo), pero, como buen adolescente, a veces los ignoraba con picardía para aprender por las malas… Era una de las estrellas de una exitosa serie, pero seguía siendo un niño."

Continuaba su mensaje diciendo: "Era bastante inexperto cuando empezamos a rodar el piloto en febrero de 2007, pero poco a poco lo vimos convertirse en un actor realmente excelente. Aprovechó su experiencia en la serie para convertirse en un firme defensor de los artistas con discapacidad y dirigió una organización filantrópica centrada en ayudar a la comunidad de personas con discapacidad. Toda esa promesa y potencial ahora representan una gran pérdida".

Asimismo, el actor confirmó que la causa del fallecimiento de Mitte fue un suicidio, sincerándose sobre la conmoción que le ha provocado la noticia: "Es especialmente devastador saber que se quitó la vida ¿Por qué? Estábamos intercambiando mensajes hace apenas unas semanas, íbamos a quedar para comer. No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro…", se lamenta.

"Pero sí sé que lo quería y que disfruté muchísimo estando con él durante todos estos años en la serie, y después de que la fama de Breaking Bad disminuyera… Te echaré de menos, hijo", finalizaba el actor en la descripción de la publicación.

Mitte tenía apenas 14 años cuando comenzó el rodaje de la ficción en febrero de 2007 y apareció en 56 de los 62 episodios emitidos durante sus cinco temporadas, entre 2008 y 2013.