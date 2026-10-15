El mal padre de Roberto Bueso, protagonizada por Eduard Fernández, inaugurará la Mostra de València

El mal padre, escrita y dirigida por Roberto Bueso (Llenos de gracia, La banda) y producida por Atresmedia Cine junto a MOD Producciones y Misent Producciones, inaugurará el próximo martes 3 de noviembre la Mostra de Valencia - Cinema del Mediterrani.

Protagonizada por Eduard Fernández, reciente Premio Nacional de Cinematografía, ganador de cuatro Premios Goya y uno de los actores más admirados del cine español, El mal padre reúne a Adam Jezierski (Tres de más, Vota Juan y Venga Juan), Francesco Carril, (La voz quebrada, Tres adioses, Mi amiga Eva, Un amor, Los años nuevos) y Meritxell Calvo (El cuerpo en llamas, Amar es para siempre).

Además, cuenta en su elenco con Cristina Plazas, María Maroto, Berta Bolufer, Joan Solé, Sonia Almarcha, Carles Sanjaime, Jorge Picó y Enric Juezas.

Con guion de Roberto Bueso y Óscar Díaz, la película explora las complejidades de las relaciones familiares a través de una historia que combina emoción, humor y una mirada profundamente humana sobre el paso del tiempo y la posibilidad de reconciliarse.

Sinopsis

Santiago Balmes, célebre escritor y académico, reúne a sus tres hijos antes de Navidad para hacerles una petición: pasar unos días juntos en la casa costera donde veraneaban en su niñez.

Para los hermanos, distanciados de su padre desde que años atrás abandonase a su familia por otra mujer, la invitación se convierte en una oportunidad para confrontar viejas heridas y tratar de entender quién es su padre. Especialmente para Alberto, el hijo menor, a punto de convertirse en padre por primera vez.

Con un delicado equilibrio entre el drama y la comedia, El mal padre construye un emocionante retrato sobre la familia y la herencia emocional, recordándonos que, incluso cuando el amor parece roto, siempre puede existir una última oportunidad para volver a encontrarse.

En palabras del director Roberto Bueso, "El mal padre habla de una familia rota que trata de recomponerse, de personajes torpes atravesados por el rencor y el miedo que buscan a tientas aprender a desplegar y recibir afecto. Como casi siempre y casi con todo, la salida de su confusión provendrá de la ternura. Poder compartir esta historia supone una enorme emoción para todos nosotros."

El mal padre es una producción de Atresmedia Cine, MOD Producciones, MOD Pictures, y Misent Producciones, que cuenta con la participación de Atresmedia, Netflix y À Punt, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales O.A. / Ministerio de Cultura / Gobierno de España, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura y con la participación de CREA SGR.

Rodada íntegramente en localizaciones de la Comunidad Valenciana, la película llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026, distribuida por Caramel Films.

Sobre Roberto Bueso

Roberto Bueso cursa estudios de Filosofía en la Universidad de Valencia. Más tarde realiza Dirección Cinematográfica en la ECAM donde recibe el Premio Extraordinario de fin de carrera y obtiene la beca de la Fundación Borau para el apoyo a jóvenes cineastas. Su primer cortometraje La Noche de las Ponchongas fue premiado en numerosos festivales y supuso el lanzamiento de su carrera. La banda, su debut en el largometraje, se presentó en el Festival de Málaga y en el Festival de San Sebastián (Made in Spain), recibiendo excelentes críticas. Su segundo film, Llenos de gracia, protagonizado por Carmen Machi, se presentó en el Festival de Málaga con gran éxito de público.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva más de 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y seleccionada para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar®, Las ciegas hormigas de Igor Legarreta, Karateka de Aritz Moreno y El mal padre de Roberto Bueso. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.