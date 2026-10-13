Paul Bettany hala claro sobre si hay saturación de proyectos de superhéroes antes del estreno de VisionQuest: "Es demencial"

El actor Paul Bettany, intérprete de Visión en el Universo Cinematográfico Marvel, ha descartado que exista una verdadera fatiga del público hacia las historias de superhéroes antes del estreno de VisionQuest, su nueva serie, que llega a Disney+ el 13 de octubre. En una entrevista con Europa Press en la San Diego Comic-Con Málaga 2026, defendió que los espectadores no están cansados del género, sino de los productos de mala calidad, y prometió que la ficción mantendrá la propuesta arriesgada de WandaVision.

"No estoy seguro de que la fatiga de superhéroes haya sido realmente una cosa. Quiero decir, miro la última película de SpiderMan y la increíble taquilla del reestreno de Endgame, y me sorprendió muchísimo y me alegró mucho. Creo que simplemente hay que sacar cosas buenas. No sé si la gente estaba cansada de los superhéroes; creo que estaba cansada de películas o series de televisión que no terminaban de funcionar", ha señalado en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, Marvel "siempre se ve recompensada cuando se arriesga mucho", como hizo con WandaVision, la serie protagonizada por Bettany junto a Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff. VisionQuest, según ha indicado, mantiene ese mismo espíritu.

"Sigue esa misma línea. Es una locura. Quiero decir, es demencial", ha avanzado.

Vision Quest gira en torno a Visión, el personaje de Bettany, después de que el androide fuera reiniciado en anteriores entregas del Universo Cinematográfico Marvel. El personaje ha estado huyendo de quienes pretenden utilizarlo como un arma y, mientras intenta pasar desapercibido, recurre a las distintas inteligencias artificiales integradas en su programación --incluido Ultrón-- para intentar encontrar su verdadero propósito.

Esta vida introspectiva se ve truncada cuando una recompensa por su cabeza le obliga a huir junto a Thomas Shepard, un misterioso joven que podría ser la reencarnación de su hijo. Bettany ha puesto en valor su trabajo junto a Elizabeth Olsen y la evolución de ambos personajes en WandaVision.

"Éramos, en cierto modo, el romance y el corazón de las películas, pero había un límite a lo que se podía hacer. Después, cuando vinieron a proponernos WandaVision, fue fantástico poder explorarnos el uno al otro a través del tema del duelo", ha reconocido.

En contraste con la exploración del duelo en aquella ficción, el actor ha considerado que VisionQuest aborda "la identidad" y la "crisis de identidad" del androide.

"Él es como un reinicio. Cuando lo conocemos, tiene todos los recuerdos que tenía Visión, pero ninguna de las emociones. No puede asociar emociones a esos recuerdos y está atravesando una crisis de identidad. Así que creo que podemos explorar la crisis de identidad de Visión: ¿Quién soy? ¿Para qué sirvo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Soy bueno? ¿Soy malvado? ¿Qué soy?", se ha preguntado.

UNA MEZCLA DE PINOCHO Y FRANKESTEIN

El actor ha explicado que, inicialmente, el proyecto iba a desarrollarse con Jac Schaeffer, creadora de WandaVision y Agatha All Along, que iba a ejercer como showrunner. Finalmente, la producción quedó en manos de Terry Matalas, con quien Bettany abordó las líneas temáticas de la nueva ficción.

El intérprete ha recordado que trasladó a Matalas su interés en que la serie fuese una combinación de los imaginarios de Pinocho y Frankenstein.

"Y cuando me llamó y me dijo: "¿Qué te parece que James Spader vuelva como Ultrón?", supe que lo había entendido, que la historia trataba de padres e hijos. Así que es una serie sobre padres e hijos y el daño intergeneracional, pero con robots, láseres y peleas", ha resumido.

BETTANY Y SU VERANO EN ESPAÑA

Durante su visita a Málaga, Bettany intentó acudir al Museo Picasso, aunque finalmente no pudo entrar por falta de tiempo. El actor ha asegurado a Europa Press que "le encanta España" y ha recordado que pasó el verano en Madrid, donde su mujer estaba rodando una serie.

"Estuve en Madrid porque mi mujer estaba rodando una serie de televisión allí, y me encantó. Vivo en Nueva York y me hizo querer volver a vivir en Europa", ha puesto en valor.