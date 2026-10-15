Kendall Jenner opina que "ser lesbiana sería divertido y maravilloso" en medio de su romance con Jacob Elordi

En el último episodio del reality The Kardashians, Kendall Jenner ha abordado las especulaciones que la vinculaban sentimentalmente con su compañera de profesión Cara Delevingne (34 años): "Somos amigas desde hace mucho tiempo, casi 11 o 12 años. Ella me acogió bajo su protección, en cierto modo, y me hizo sentir muy segura y bienvenida en el mundo del modelaje".

Refiriéndose directamente a su vínculo con Delevingne, Jenner declaraba: "Debemos hablar de esto. Es por el amor que nos tenemos. La gente todavía piensa que soy lesbiana", desmintiendo de forma tajante las teorías con un claro "No lo soy".

No obstante, la modelo ha dejado entrever que no se cierra por completo a nuevas experiencias en el futuro: "Por cierto, no tengo nada en contra de tener relaciones sexuales con Cara. Simplemente nunca he tenido el deseo de tener relaciones sexuales con mujeres. Nunca digas nunca, ¿verdad?".

Kendall Jenner y Jacob Elordi | Gtres

Jenner quiso desmitificar por completo las teorías que aseguraban que había existido un romance secreto en el pasado entre ambas: "Definitivamente hay un rumor de que [Delevingne y yo] salimos o algo así en el pasado, lo cual no es cierto".

Y añadía: "No es que tenga nada en contra de que Cara salga conmigo, pero siempre hemos sido muy buenas amigas. Adoro a Cara. Es como mi hermana, y eso nunca sucedió. Para que conste, creo que ser lesbiana sería divertido y maravilloso".

En ese contexto, reflexionó entre risas diciendo que ser homosexual "sería divertido y más fácil" que ser heterosexual porque "los hombres apestan", aunque aclaró que "no se opondría a divertirse un poco con una chica".

Estas declaraciones se producen en pleno desarrollo de su romance con el actor de Euphoria, Jacob Elordi (29 años). La pareja comenzó a salir a principios de febrero tras ser presentados por Kylie Jenner.

Desde entonces, han compartido viajes por todo el mundo, pasando por Hawái, Tokio (donde se viralizaron imágenes de ambos cogidos de la mano), Londres (donde Jenner acompañó a Elordi en la alfombra roja del estreno de La constelación del perro) y París, ciudad donde el intérprete protagonizó un arrebato contra los fotógrafos el pasado mes de septiembre.

Jacob Elordi y Kendall Jenner en Tokio | Instagram Udon Shin

Anteriormente, durante su participación en el podcast In Your Dreams junto al presentador Owen Thiele, Jenner ya había denunciado la crueldad con la que la opinión pública especulaba sobre su orientación sexual: "Hay toda una parte de internet que piensa que soy lesbiana", afirmó.

"¿Sabes qué es lo que realmente me molesta? Lo crueles que son algunas personas al respecto. No es que te reciban con los brazos abiertos, como diciendo: 'Oye, si te interesa, únete'. No es amable. Es muy cruel. Es como decir: '¿Qué demonios estás haciendo?'", continuaba.

La estrella enfatizó que jamás ocultaría su orientación si fuera lesbiana: "Entiendo que salir del armario no es fácil para nadie, si no para la mayoría. Y no digo que sea fácil, pero, conociéndome a mí misma, creo que en este momento de mi vida ya lo habría hecho. No digo que sea fácil. Solo digo que, conociéndome y sabiendo cómo quiero vivir mi vida, lo haría. No tendría ningún problema en serlo".